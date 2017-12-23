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嵩县：玉皇山上风光好

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:48

　　

　　嵩县城西，陆浑湖畔。登临玉皇山，极目远眺，四下林木丰茂，远方水天一色，县城层层叠叠的高楼一览无余。

　　“春种一坡，秋收几箩。”玉皇山原是一座荒山。过去几十年，群众在这里战天斗地修筑梯田。但因为海拔高，守着陆浑一池清水，坡地却难成肥沃粮田。到头来，十年九旱，广种薄收。

　　今天的玉皇山，3298亩范围内，19个园区53个树种39.6万棵树，可以说“春有花，夏有荫，秋有彩，冬有绿”。

　　“一年工夫，就是两个天地。”置身玉皇山，库区乡汪庄村的段辉感慨万千。山上原有段家的1亩坡地，撂荒多年。去年年底，嵩县谋划以土地流转的方式，大规模开展国土绿化，给荒坡披上“绿装”，建成游园。“与其种地白出力，不如种树换来好风景。”段辉不假思索就在土地流转协议上签了字。让他没想到的是，短短一年时间，玉皇山竟有如此巨变。

　　山上种地不易，种树又何尝不是一件难事。“路，是坑洼不平的羊肠小道；山，是多石少土的‘困难地’；水，就更不用说，提灌扬程高度100多米……”说这些话，嵩县林业局副局长郑路明看似心平气和，却不知饱含几多辛酸。

　　越是难干，越要干出个样子。“一冬一春，大家几乎没下过山。”郑路明回忆，“当时，林业人负责把好苗木绿化关口，交通部门组织山区交通路网，水利方面则实施提灌工程……正是众人拾柴、集中攻坚，玉皇山才有了今日模样。”

　　就拿种树来说。眼前的山梁，横看一堵绿墙，纵看一条绿线，视觉效果蔚为壮观。每个园子规划都要依山就势、精心布局。每株苗子栽植都是点穴挖坑甚至抛石换土。哪些树种冬季栽易活，哪些开春种更好，都有科学的安排。“干了一辈子林业，没有像玉皇山如此细发。”郑路明说。

　　一个冬春的风霜雨雪，换来的是一座绿意盎然的山梁。据测算，玉皇山绿化成活率高达96%。

　　四季轮回，又到一年绿化季节。站在玉皇山巅，郑路明深情的目光望去，虽不见忙碌的造林场景，但脚下的绿树、山门、步道、亭台、泵房，每一处都是最美丽的风景，都有最真切的记忆。

　　眼下，玉皇山森林公园旅游景观、管理服务等配套设施正在加紧建设。一个森林更葱郁、景色更优美的玉皇山指日可待！（洛阳日报记者 白云飞通讯员 申艳梅 文/图）

　　
[ 责任编辑：周萌]
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