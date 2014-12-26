洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省跨区域灭火应急救援实战演练在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:37

　　昨日，全省跨区域灭火应急救援实战演练在我市泉舜购物中心举行。

　　此次演练是为了全面检验我省扑救大型城市综合体火灾的快速反应、协同作战和综合保障能力，消防、气象、急救等部门先后进行人员紧急疏散、接警调度、微型消防站区域联防、登高车伸臂救人、高喷车喷水灭火等演练。

　　目前，市消防支队已配备远程供水系统、大功率水罐消防车、城市主战消防车、重型抢险救援车等高水平消防装备。同时，我市大力推动消防安全重点单位集中区域建立消防安全联防协作组织，按照“位置相邻或行业相近”原则，依托区域内重点单位或社区微型消防站，建立应急响应机制，社会抗御火灾能力不断提升。

　　省政府应急办副主任冀学、省消防总队参谋长黄艳辉、副市长侯占国等参加相关活动。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]长时间领不到新生儿社保卡怎么办？这样救急
  • ·[健康]早餐最不该吃这3种东西，第一个就是你常吃的！
    		•
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
        近日，《芳华》大热未退，影片《妖猫传》又搅热了岁末观影档。这部陈凯歌导演打造多年的力作，改编自日本奇...
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
  • ·这些“高大上”的旅行神器 您了解吗？
  • ·我在新家过得挺好的（宠情缘）
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今起古王立交可直通滨河南路 记者带您...
  • 洛阳市首座环形天桥明日投用
  • 记者体验洛阳公交免费首日
  • 洛阳交警发布元旦假期出行指南 多条道...
  • 洛阳市地铁2号线一期工程昨日启动
  • 重磅！中共十九届二中全会将于明年1月...
  • 河南省委十届五次全会在郑州召开 谢伏...
  • 国家发改委：居民采暖不得采取“一刀...
  • 洛阳首座环形过街天桥今日启用
  • 洛阳新能源汽车及电动车展今起开展
    		•
    百姓呼声
    本省异地看病咋用洛阳医保报销需提供啥资料
    遇驾花园的水质太浑浊 高新区:水泵出故障
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    浪漫在温泉

    千年古刹 汝阳观音寺

    九都落日

    黑领椋鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605