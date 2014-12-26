全省跨区域灭火应急救援实战演练在洛阳举行

昨日，全省跨区域灭火应急救援实战演练在我市泉舜购物中心举行。

昨日，全省跨区域灭火应急救援实战演练在我市泉舜购物中心举行。 此次演练是为了全面检验我省扑救大型城市综合体火灾的快速反应、协同作战和综合保障能力，消防、气象、急救等部门先后进行人员紧急疏散、接警调度、微型消防站区域联防、登高车伸臂救人、高喷车喷水灭火等演练。 目前，市消防支队已配备远程供水系统、大功率水罐消防车、城市主战消防车、重型抢险救援车等高水平消防装备。同时，我市大力推动消防安全重点单位集中区域建立消防安全联防协作组织，按照“位置相邻或行业相近”原则，依托区域内重点单位或社区微型消防站，建立应急响应机制，社会抗御火灾能力不断提升。 省政府应急办副主任冀学、省消防总队参谋长黄艳辉、副市长侯占国等参加相关活动。（洛阳日报记者 李三旺）