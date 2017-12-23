洛阳：严格落实管控措施 切实改善空气质量

昨日，市委常委、统战部部长王敬林带领市环境污染防治攻坚办督查人员深入高新区、涧西区，对环境污染防治措施落实情况进行暗访。

暗访发现，高新区某项目待建工地有大面积黄土裸露，土堆未采取任何苫盖措施；孙旗屯乡两个商砼企业厂区地面有积尘，车辆经过产生扬尘；涧西区遇驾沟村一处工地上，两台挖掘机在没有任何防护措施的情况下作业；谷水农贸市场一早点摊点违规使用小煤炉。暗访组将以上问题移交所属辖区相关责任单位处理，要求立即整改到位。

王敬林强调，企业要认真落实新发展理念，着力转变粗放生产方式，大力发展绿色经济，严格落实管控措施，夯实主体责任，切实改善空气质量。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 马立）