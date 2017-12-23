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举报涉恐线索最高可获50万元奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:17

　　昨日，我市启动反恐怖主义法宣传周活动，增强全民反恐防恐意识。

　　当天，我市在西工周王城广场等全市28个宣传场地，开展“共筑反恐防线，守护美好家园”主题宣传活动，向群众发放宣传资料，为群众讲解相关防范措施及逃离技巧。活动期间，我市还将开展反恐知识进社区、进校园等活动，普及反恐防恐法律常识。

　　“安全源于你我，反恐人人有责。”市反恐办相关负责人提醒广大市民，应自觉抵制恐怖主义思想，积极参加反恐应急演练，掌握必备应急知识和技能。一旦意识到身边可能发生暴恐事件，首先要确保自身安全，不要围观、停留，立即离开事发区域；逃离现场时切忌惊恐喊叫，避免拥挤，在确保安全的情况下，及时报警、呼救、救助他人。

　　反恐怖主义法明确规定，每位公民都有协助、配合反恐工作的义务，遇到涉恐信息，要积极举报。警方呼吁广大市民，发现有可疑的恐怖人员和信息，应积极向警方举报，经查证属实后，将依据相关规定给予最高50万元的奖励。另外，明知他人有恐怖活动犯罪行为，却窝藏、包庇的，将受到拘留、罚款等行政处罚，情节严重的将追究刑事责任。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 程昊)

　　正确识别、举报涉恐可疑情况

　　(一)哪些人是可疑人员？

　　1.冒用他人身份证件和使用伪造的身份证件。

　　2.言语异常，安全检查过程中不愿接受检查或者试图逃避检查。

　　3.衣着反常，穿着很宽大的衣服或者腰部突出等。

　　4.携带疑似管制刀具、易燃易爆等违禁物品。

　　5.服饰、皮肤或所携带物品上有疑似与恐怖主义相关的标识图案。

　　6.作息时间反常，住所内常传出异常声响、刺激性气味或出现大量火柴棍等非生活垃圾等。

　　7.在标志性建筑、人员密集场所等地反复徘徊观察、打探安保情况等。

　　8.试图获取炸药、武器等，或匿名、大量购买易燃易爆、危险化学品及管制刀具等。

　　9.疑似公安机关通报的恐怖活动人员。

　　(二)哪些物品是可疑物品？

　　1.重要目标附近出现的无人认领或来历不明的物品。

　　2.有意伪装或者藏匿的物品。

　　3.可疑人员携带的与其身份不符的物品，如可能装有管制刀具、棍棒等物品的旅行包。

　　4.随身携带隐匿、企图躲避案件的物品。

　　5.散发如臭鸡蛋(黑火药)、氨水(硝铵炸药)等特殊气味的物品。
[ 责任编辑：史戎戎]
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