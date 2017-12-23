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洛阳市召开学习于书法同志先进事迹座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:15

　　“于书法是我们身边的典型，他的形象可亲可敬，他的事迹可信可学。”昨日，我市召开学习于书法同志先进事迹座谈会，来自各县(市)区的宣传干部齐聚吉利区，纷纷畅谈学习于书法先进事迹的心得体会。

　　于书法，吉利区河阳新村社区党总支书记。12年来，他带领社区党组织，把吉利区管理难度最大的河阳新村社区打造成“全国安全社区”“全国文明和谐示范社区”，以实际行动担当起一名共产党员、一位基层干部的光荣使命。从今年9月起，市委组织部、市委宣传部在全市开展了于书法同志先进事迹巡回宣讲活动，报告团深入各县(市)和行业系统，宣讲于书法先进事迹。截至目前，全市共举行12场宣讲活动，6000多名基层党员干部受到了教育，掀起了向于书法同志学习的热潮。

　　在座谈会上，身为宣讲团成员之一的吉利区委宣传部副部长林娟回忆起宣讲时光，感慨颇多。“宣讲团成员受到于书法精神的感召，克服重重困难、不断超越自我，圆满完成宣讲任务。”林娟说。

　　吉利区电视台新闻部主任王小惠说，于书法虽没做出什么惊天动地的壮举，但他把一件件平凡的小事做到了极致，这种精神让人敬佩。在今后工作中，她将继续深入基层，采写更多“沾泥土、带露珠、冒热气”的好作品，宣传更多像于书法一样的先进典型，为学习宣传贯彻党的十九大精神凝聚力量。

　　宜阳县委宣传部副部长宋会杰说，于书法是一个闪光的楷模、学习的标杆。他将以于书法为榜样，时刻以党员标准严格要求自己，以实际行动诠释共产党人的宗旨意识、为民情怀、担当意识。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 崔征 周慧婷）
[ 责任编辑：史戎戎]
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