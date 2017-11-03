洛阳市军民融合产业园项目启动

昨日，洛阳市军民融合产业园项目在高新区启动，我市军民融合发展再添新载体。 该产业园位于高新区丰李镇，总规划面积6.9平方公里，主要布局航空航天装备制造、高端电子信息、高端装备制造、新材料四大主导产业。产业园以军民融合创新研究院、军民融合企业孵化器“两大引擎”为重点，带动智慧园区、创新创业、科研转化、协作交流、人才资源、投资融资、军民科技成果交易、信息化管理八大公共服务平台建设，推动我市军民融合产业实现跨越发展。 该产业园率先开建的军民融合产业项目发展加速中心占地150亩，由洛阳高新实业总公司和中电光谷联合控股有限公司联合实施，旨在通过企业加速器的形式，引领带动高新区乃至全市高成长性中小型军民融合企业加速成长，形成军民融合产业集群。目前，该中心首批拟进驻汽车平视显示器、陆海空无人作战系统技术中心、超级电容等15个项目。 当前，我市正在加快创建国家军民融合创新示范区。洛阳市军民融合产业园项目的启动，对我市推进军民深度融合发展战略，推动军民融合创新，促进军民融合产业转型升级具有重要意义。 省国防科工局副局长陈敬如，郑洛新国家自主创新示范区领导小组办公室专职副主任何守法，市委常委、常务副市长吴孟铎，洛阳军分区副司令员王中立，高新区管委会主任马志强等参加启动仪式。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 王思臣 陈卓）