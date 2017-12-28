位于南昌路与丽春路交叉口的我市首座环形过街天桥

今后，您去南昌路商圈逛街、吃饭、看电影将更方便——位于南昌路与丽春路交叉口的我市首座环形过街天桥(如图)，今日正式启用，欢迎来体验安全、便捷的出行。

该过街天桥采用环形设计，鸟瞰为椭圆形平面，共设有8个上下通道，其中丹尼斯百货、王府井购物中心及建业·壹号城邦附近设有自动扶梯，其余5个上下通道为步梯。

在此提醒市民，为了保证您的通行安全和机动车通过率，行至该交叉口时，请您借助该过街天桥通行。

随着该过街天桥的投用，根据今年我市重点民生实事工作方案，我市新建的5座过街天桥已全部投用，来看看其他4座都在哪儿。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢玉兴/文 记者 张斌/图）