地企合作，“沃土”“富矿”获双赢—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之四

中信重工打造国内最大的特种机器人及智能装备研发制造基地 记者 潘郁 摄

我市地铁1号线首台“牡丹1号”盾构机组件在史家湾站吊装下井 记者 鲁博 摄

在经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段，稳增长、保态势既是地方工作中的突出任务，也是企业的头等大事。

我市推动地企合作，意在通过进一步推进驻洛大中型企业、科研院所与各县(市)区的合作，实现资源共享、优势互补、互利共赢，为实现我市“四高一强一率先”奋斗目标提供坚强支撑。

市委书记李亚强调，企业与地方是利益共同体、命运共同体，企业是洛阳加快发展最有价值的“富矿”，洛阳是企业茁壮成长最可依赖的“沃土”。

如何厚植“沃土”，深挖“富矿”？

围绕科技创新、产城融合、深化改革、产销对接、改善民生加强合作，这一年，我市地企合作硕果累累。

成效显现

合作空间不断拓展

近日，银隆新能源洛阳产业园项目在高新区启动，标志着该项目拉开了全面建设的帷幕。

总投资150亿元的银隆新能源洛阳产业园项目，是我市近年成功引进的投资规模大、市场前景好、技术水平高的重点项目之一，也是我市地企合作的一个新亮点。

推进地企合作是个大课题。

发挥优势，缩小差距，增强动力，培育新的增长点，增强城市核心竞争力——地企合作已经成为我市促进经济发展、加快产业转型升级的重要途径和有力抓手。

今年以来，我市分别以产业合作、军民融合、科技成果转化、产融合作、服务企业发展和项目建设为主题，召开了5次地企合作会议，地企合作的平台初步建立、空间不断拓展、氛围日益浓厚、成效已经显现。

一年来，硕果累累。

5次会议共签约产业项目254个，总金额1317.8亿元；产销对接合同49个，合同金额25.9亿元；科技成果转化及科技合作项目123个，金额109亿元；产融合作协议271个，协议金额734.7亿元。

一年来，成效显著。

合作项目扎实推进。截至目前，在今年前四次会议签约的产业项目中，有15个项目竣工投产，13个项目一期投产，111个项目开工在建，42个项目正在进行前期工作。

产销对接成效明显。通过地企合作搭建产销对接联动平台，有效打通上下游供需产业链，助力企业间建立长效合作机制，实现降本增效。今年前四次会议共签订49个产销对接合同，已履约18.29亿元，占合同总额的70.7%。

科技成果加速转化。双向收集对接高校、科研院所和企业的科技成果及技术需求信息，前四次会议促成签订科技成果转化协议24个，已有18个项目顺利实施。

银政企合作不断深化。扎实推动银政企多方深入合作，前四次会议签订的产融对接合同，已履约497.8亿元。其中，签订的市级金融机构与企业间贷款投放计划协议2664个，总金额850.68亿元，截至目前，已投放339.48亿元。

强强联合

打造地企利益共同体

12月26日，市轨道交通1号线首台盾构机始发动员仪式在史家湾站举行。由中信铁建重工掘进装备有限公司研制的首台“牡丹1号”盾构机成功始发，标志着中信重工掘进装备产业发展迈出关键的一步。

中信重工充分发挥自身装备制造优势，与中国铁建重工集团优势互补，以优质、高效的盾构机装备，建功洛阳地铁建设。

“加强地企合作是市委、市政府的重大决策，也是驻洛企业的愿望和需求。”中信重工相关负责人说。

近年，中信重工以我市“565”现代产业体系为指导，充分发挥自身优势，加强与地方政府、企业的对接，以伊滨、涧西为主要基地，先后布局了中信重工伊滨高端制造工业园项目、“双创”示范基地项目、机器人制造智能化工厂项目，一批投资大、带动强、效益好的重大项目顺利落地，实现地企双方互利共赢。

地企合作，为企业发展打开新的发展空间，也为县(市)区发展注入新的活力。

在偃师市产业集聚区内，大运、大阳、珠峰、五羊、长江等摩托车名企林立，规模庞大。为了帮助企业开拓市场，偃师市充分利用洛阳市工业企业产销对接联动平台，帮助当地的大运摩托、春宾电缆、华泰建材等60余家企业，通过平台开展产品供需合作，已实现销售额33.6亿元。不仅如此，偃师市还积极组织域内上下游企业开展产销对接，其中，川渝精工、耀强机械、宏田钢管厂等企业与大运、大阳、珠峰等三轮摩托车制造企业，签订了近19亿元的产销合作协议。

中储综合物流园、中收机械产业园等一批重大央(省)属企业项目落户孟津县，产城融合再提速。

中航锂电(洛阳)有限公司在洛阳及其周边形成几十家本地供应商群体，产销对接再发力。

新安县与中船重工第七二五研究所共建“中原钛谷”，军民地企对接转化通道进一步畅通。

依托资源优势，西工区建成机器人产业研发中心、众创空间等院企科技合作平台，科技成果转化水平进一步提升。

建立合作平台，拓展合作空间，地企合作正释放“1+1＞2”的聚合效应。

优化环境

解决企业发展难题

李亚强调，无论是地方还是企业，都要树立“四个一”的地企合作新理念。要进一步树立“一家亲”的地域观，切实增进相互的亲近感、认同感和信任感，夯实合作的思想基础；进一步树立“一体化”的发展观，在发展战略、目标、思路、举措等方面相互融合、步调一致、同频共振；进一步树立“一盘棋”的大局观，处理好局部利益与整体利益、当前利益与长远利益的关系，相互支持、加强配合；进一步树立“一条船”的奋进观，风雨同舟、休戚与共，争当创新发展排头兵，争做郑洛新国家自主创新示范区领头羊，让洛阳老工业基地焕发新活力。

积极探索行之有效的合作关系，是地企合作的根基。

当前，我市地企合作机制逐步完善。

坚持地企合作双月联席会议制度，每次会议确定一个主题，围绕主题开展多方位、多层次对接交流活动。

高层互访会商常态化机制已经形成，市委主要领导与央(省)企负责人会谈，就驻洛企业创新发展、地企合作深入谋划对接。

市、县两级均建立了企业服务热线、项目台账、工作交办、督查督导等一系列工作制度，初步形成了市县联动、合力推进的工作局面。

政府只有通过高效便捷、诚心诚意的服务，才能让所有在洛企业安心、放心、舒心地创业发展。

时代是思想之母，实践是理论之源。

加强地企合作，就是要以供给侧结构性改革提质量，充分发挥洛阳央企在各自领域中技术、资金、市场、人才等方面的优势，带动本地企业协调发展。

加强地企合作，就是要以构建现代创新体系增动力，着力打通“四个通道”、实现“四链融合”，推动科研成果就地转化为现实生产力。

加强地企合作，就是要以构建现代产业体系促转型，打造一批基础雄厚、市场竞争力强、发展潜力巨大的优势产业，走出一条有洛阳特色的新路子。

以市场为导向、以产业为牵引、以资本为纽带、以项目为抓手，我市地企合作步伐坚定，信心满满。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 吕西良）