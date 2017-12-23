洛阳市地铁2号线一期工程昨日启动

26日，我市地铁2号线一期工程启动动员大会召开，标志着地铁2号线一期工程正式启动。 2号线一期工程起于国家牡丹园附近的经三路站，自北向南，止于伊洛路与龙门大道交叉口的龙门大道站，线路全长18.2公里，共设站15座，工程概算总投资136亿元。全线设换乘站3座，车辆段1座，控制中心1处。车辆采用B型车，6辆编组，设计速度每小时80公里。建成投用后将与1号线共同构成轨道交通“十字”骨架，便于更好发挥出城市轨道交通运量大、速度快、安全可靠、准点舒适等功能，能够在有效改善出行环境，实现各种交通方式高效衔接同时，在提升道路资源利用、减少环境污染、降低交通事故等方面产生积极影响，并对优化城市交通结构、辐射带动区域经济发展、展现城市文化、提升城市形象等方面带来深刻变革。 按照计划安排，2号线一期工程将于2022年6月底前正式通车运营。（马毓鋆）