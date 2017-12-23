洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市地铁2号线一期工程昨日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-27 18:15
　　26日，我市地铁2号线一期工程启动动员大会召开，标志着地铁2号线一期工程正式启动。

　　2号线一期工程起于国家牡丹园附近的经三路站，自北向南，止于伊洛路与龙门大道交叉口的龙门大道站，线路全长18.2公里，共设站15座，工程概算总投资136亿元。全线设换乘站3座，车辆段1座，控制中心1处。车辆采用B型车，6辆编组，设计速度每小时80公里。建成投用后将与1号线共同构成轨道交通“十字”骨架，便于更好发挥出城市轨道交通运量大、速度快、安全可靠、准点舒适等功能，能够在有效改善出行环境，实现各种交通方式高效衔接同时，在提升道路资源利用、减少环境污染、降低交通事故等方面产生积极影响，并对优化城市交通结构、辐射带动区域经济发展、展现城市文化、提升城市形象等方面带来深刻变革。

　　按照计划安排，2号线一期工程将于2022年6月底前正式通车运营。（马毓鋆）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]长时间领不到新生儿社保卡怎么办？这样救急
  • ·[健康]早餐最不该吃这3种东西，第一个就是你常吃的！
    		•
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
    唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
        近日，《芳华》大热未退，影片《妖猫传》又搅热了岁末观影档。这部陈凯歌导演打造多年的力作，改编自日本奇...
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
  • ·这些“高大上”的旅行神器 您了解吗？
  • ·我在新家过得挺好的（宠情缘）
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛河南岸将添大型体育生态公园
  • 今起，洛阳古王立交可直通滨河南路啦
  • 正在崛起的六组团
  • 今起古王立交可直通滨河南路 记者带您...
  • 洛阳一批城建重点项目开工
  • 打通断头路 完善洛阳交通网
  • 洛阳籍消防战士突发疾病倒在岗位上 昨...
  • 洛阳今年新增122个充电桩 2020年将实...
  • 密筑大道助腾飞——2017年洛阳经济社...
  • 洛阳市政府分别与中国人寿、广发银行...
    		•
    百姓呼声
    本省异地看病咋用洛阳医保报销需提供啥资料
    遇驾花园的水质太浑浊 高新区:水泵出故障
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    浪漫在温泉

    千年古刹 汝阳观音寺

    九都落日

    黑领椋鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605