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栾川旅游重金奖励旅行社 “老家河南·栾川过年”品牌叫响全国
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-27 16:40

答谢会现场

　　洛阳网讯  今日，“老家河南·栾川过年”2017年奇境栾川全国旅行商答谢会在郑州举行。栾川县委常委、宣传部长吕振涛，栾川县旅游工作委员会主任孙欣欣，栾川县鸡冠洞、老君山、重渡沟等景区主要负责人参加此次答谢会，并为获奖的旅行社颁奖。

　　据了解，2017年栾川旅游再创佳绩，各个景区超额完成年初目标。省外旅游客源市场不断扩展，吸引了来自北京、上海、宁夏、广州等地旅行社向栾川输送大型团队。栾川作为优质的旅游目的地，获得全国越来越多游客的青睐。在答谢会现场，按照年初制定的旅行社奖励政策，栾川县政府和各个景区共拿出500多万元上对2017年为栾川旅游发展做出突出贡献的旅行社进行现金奖励。

“老家河南·栾川过年”活动（资料图片）
      据栾川县旅游工作委员会主任孙欣欣介绍，2017年，栾川紧盯打造全国知名旅游目的地目标，通过高速免费活动、远程市场开拓、奇境栾川品牌打造等一系列举措，全县旅游事业取得丰硕成果：全年预计接待游客1331.32万人次，实现综合收入75.6亿元。

“老家河南·栾川过年”活动（资料图片）

　　答谢会上，栾川县金牌导游对2018年“老家河南·栾川过年”系列活动做了专项推介。据悉，栾川将在春节期间举办民俗绝技争霸赛、新春生态灯展、伏牛山梦幻冰雪节、老君山庙会、老家味道美食节五大节会活动。从大年初二到正月十五，精彩不断，整个县城锣鼓喧天，巨龙舞罢，雄狮登场，年味十足。腊月二十三到正月十六，在半山小巷和凤凰天街举办“老家味道”美食节，栾川的特色食材经过传统工艺加工，刺激您的味蕾，勾出您的乡愁。到了晚上，伊河两岸流光溢彩，大街小巷悬挂各种红灯笼，充满新春喜庆氛围。玩滑雪，泡温泉，健康热闹过大年。

      孙欣欣说：“栾川县作为河南省海拔最高的县，冬日空气清净，降雪量大，存雪时间长，民俗活动丰富，一系列冬季旅游产品的打造，将做活冬季‘冷经济’，带动旅游‘热市场’，做旺春节黄金周，做到全年无淡季，让全县人民及来栾游客共享旅游发展成果，共建向上向善旅居福地新栾川。”(记者 白银龙 通讯员 王玉栋)
[ 责任编辑：史戎戎]
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