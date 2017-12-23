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河南洛阳：打通农村金融服务“最后一公里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 经济日报 2017-12-27 16:20

　　近年来，河南省洛阳市栾川县大力发展乡村旅游，但部分景区农家宾馆设施陈旧，接待能力不足，升级改造亟须金融机构的信贷支持。人民银行河南省洛阳市中心支行选取栾川县为试点，按照“金融服务站覆盖到村村、有效授信覆盖到户户、金融服务覆盖到人人”的目标，大力发展普惠金融。同时，该行还以扶贫再贷款为龙头，大力引导金融机构在洛阳市6个贫困县创新产品和服务，形成了“政府主导、央行推动、金融聚力”的金融扶贫长效机制。

　　在栾川县陶湾镇红庙村普惠金融服务站里，前来办理业务的村民络绎不绝。“以前取个钱要跑到镇上的银行排队，现在方便多了。”村民李耀群刚刚从取款机里取了2000元。他说，最近两年自家的家庭宾馆生意不错，需要经常存取现金，现在不出村就能解决了。

　　不仅可以让村民就近办理取款业务，记者看到，普惠金融服务站还大力拓展功能，为村民提供交纳电费、话费等便民服务。记者了解到，洛阳市已在农村地区建成153个高标准的普惠金融服务站。

　　为优化农村金融环境，切实破解农户融资难、贷款难问题，栾川县以“信用村”创建为平台，采取先授信再建档后放贷的“信贷+信用”模式，降低授信门槛，拓宽支持范围，让普惠金融惠及更多群众。

　　人行洛阳市中心支行行长赵德旺介绍，“信贷+信用”的模式，是普惠金融理念的崭新实践。“一方面，实现了‘应贷尽贷’，提升了农民的信贷获得率；另一方面，强化了农民主动提供、完善信用信息的意识，对农村地区信用体系建设具有积极的促进作用。”赵德旺告诉记者。（记者 夏先清 通讯员 李迎博）
[ 责任编辑：史戎戎]
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