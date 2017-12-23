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洛阳交警发布元旦假期出行指南 多条道路需绕行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-27 16:06

　　洛阳网讯 今日，洛阳市公安局交警支队发布“2018年元旦‘两公布一提示’”，确保元旦假期(12月30日至2018年1月1日)我市道路交通安全畅通。

　　据市交警部门分析，预计元旦假期，我市道路客流将以探亲、城市周边旅游等中短途出行为主，滑雪游、温泉游景区周围道路交通压力将明显增加，城市周边高速公路将迎来车流高峰，集中表现为私家车出行增多，旅游景区交通流量骤增，市区繁华商业区周边会有交通繁忙现象。

　　对此，市交警部门制定了相关提示，为洛阳人打造元旦假期“出行指南”：

　　· 12月31日20时至2018年1月1日1时，马寺钟声新年祈福活动将举行。届时，市民和游客严禁携带香、鞭炮进入寺院，寺院周围禁止燃放鞭炮和孔明灯。同时，市交警部门将在洛白路沿线布置警力、加强疏导，过往车辆须听从现场交警指挥。

　　· 1月1日上午，洛阳市2018年元旦长跑比赛将在新区体育馆广场开跑。当日7时至11时30分，新区部分道路将实施交通管制：古城路(不含)以南、开元大道(不含)以北、王城大道(不含)以西、瀛洲路(不含)以东区域内禁止机动车通行；因河南科技大学门前人防工程正在施工，开元大道将采取局部封闭、分段放行方式，沿开元大道由西向东行驶车辆可正常行驶，由东向西行驶车辆须在开元大道与学府街交叉口向南绕行学府街、关林大道、瀛洲路返回开元大道。

　　·12月30日8时至10时、2018年1月1日17时至19时，预计城市周边高速公路会出现短时高峰，市区中州路、王城大道、龙门大道、南昌路、九都路、洛龙路、唐宫路、解放路交通流量较大。

　　·预计12月30日，我市个别高速收费站口会出现排队现象；1月1日，进城方向主要出口会出现排队现象。

　　·310国道定鼎路至唐寺门段提升改造正在进行，车辆需绕行附近的连霍高速公路或新310国道；市区武汉路、西苑路、延安路、中州路沿线地铁1号线站点正在施工，车辆经过围挡区域时请按指示标志绕行保通路；古城路东段全线封闭进行快速化改造施工，车辆需绕行龙门大道、市府东街路口和聂泰路口经保通路穿行。

　　·洛栾快速通道伊川县城至嵩县毛庄段改造施工，半幅通行；宜阳辖区南车线南闫路口洛河大桥修桥限宽，大型车不能通行，仅小型车单辆依次通过；通往西泰山景区的汝阳县赵盘岭隧道正在进行安装照明设备施工，仅限半幅通行。

　　此外，12月30日、31日，市区范围内实行机动车(含外地牌照机动车)尾号限行措施。12月30日8时至19时，车牌号尾号为5、0的车辆限行；12月31日8时至19时，车牌号尾号为1、6的车辆限行。(记者 郭瑛 通讯员 石海涛)
[ 责任编辑：史戎戎]
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