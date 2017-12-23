车胎瘪了不会换母女俩被困高速 洛阳民警伸援手

今日上午，记者从洛阳市交警支队高速大队了解到，该大队民警昨日下午巡逻时，帮助一位女司机更换备胎，并让她们安全驶离。

昨日下午5点多，市交警支队高速大队洛三中队民警驾车巡逻至连霍高速南半幅K702处时，民警薛璐琦和协勤沈元森发现一辆白色轿车停在应急车道上，他们立即停下车查看。

经了解，白色轿车驾驶员是位女司机，在行车过程中，她隐隐觉得方向在往一边儿沉，便停车检查，这才发现左后轮瘪了。她想换汽车备胎，却不知道该怎么换，与她同行的又只有她年迈的母亲，联系了朋友来帮忙，但在寒风中等了2个多小时后，朋友却一直没到。

民警了解情况后，看天色渐暗，就赶紧帮忙更换备胎，短短十几分钟，就把备胎安装好了。

考虑到车辆在应急车道停留的时间越短越好，换好备胎后，民警薛璐琦和沈元森就让这位女司机驾车离开了。(洛阳晚报记者 李渊博 通讯员 李旋)