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伊滨区佃庄镇好人曹智民再次水中救儿童
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-27 09:05

　　严冬的洛城寒气袭人，在伊滨区佃庄镇，一位六旬老人勇救落水儿童的故事却温暖人心。24日下午，佃庄镇一名男童在玩耍时不小心掉进伊河东湖，危急时刻，六旬老人曹智民跳入水中，将男童救起。

　　24日是一个晴天，趁着午后阳光正暖，佃庄镇倪庄村的曹智民来到伊河东湖边钓鱼捉虾。下午4时许，一阵急促的呼喊声打破了湖边的宁静。

　　“快来人啊，有人落水了！”

　　曹智民立马放下手中的鱼竿，循声冲了过去。岸边两个七八岁的男孩告诉他，同伴落水了。望向湖中，他看到一个孩子在水中一浮一沉。看到小孩命悬一线，年逾花甲的曹智民来不及多想，“扑通”一声跳进湖里。

　　正值天寒地冻时节，冰冷的湖水让曹智民感到刺骨，他拼命游到孩子的身边，抓住孩子的衣领，奋力向岸边游去，边游边大声鼓励孩子：“憋住气，尽量别呛水！”

　　孩子终于得救了。经询问，被救的孩子是佃庄镇相公庄村人，今年7岁，当天下午和两名同伴到湖边玩耍时，不慎失足落入湖中。

　　“幸亏孩子穿的羽绒服有浮力，在水里才没有马上沉没。”曹智民说，冬天湖水冰冷刺骨，孩子被救回岸上时脸色惨白、浑身冰凉，他自己的一身棉衣也全部湿透，身体异常沉重。当时他的手机已经被湖水浸湿无法开机，湖边也没有其他人，他不敢在湖边停留，咬牙坚持骑摩托车把孩子送回家，交给孩子的母亲。等他再骑摩托车回到自己家中时，才发现自己的身体已被冻僵，衣服也有点结冰，但他的心里是热乎乎的。

　　没过多久，落水孩子的家长到曹家答谢，还送来了万元红包，但被曹智民婉拒。曹智民说：“孩子没事就好！”

　　这已经不是曹智民第一次下水救人了。2014年，他就曾救过一名落水儿童，并入围“中国好人榜”候选人。如今，他家墙上还挂着“佃庄曹老伯救命大恩人”的锦旗。

　　曹智民今年61岁，是大家公认的“好心人”。曹智民冰水救人的事在村里传开，村民们都不意外：“老曹绝对是热心肠，谁家有事，他跑得最快。”“要说道德模范，头一个想到的就是他！”（洛阳日报记者 李冰 通讯员 陈晓辉 郭汀喜）
[ 责任编辑：席倩倩]
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