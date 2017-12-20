马国强中国人物画作品展开展

昨日，墨韵盈尺——马国强中国人物画作品展在洛阳美术馆二楼1号展厅开展。60余幅少数民族风情小幅人物画吸引了众多书画爱好者参观。

马国强，中国中国画学会副会长，河南省文联名誉主席，河南省中国画学会会长，是当今中国画坛具有重要影响力的人物画家。在数十年的创作生涯中，他精研中国人物画的艺术传统，探索中国画本体语言在当下表达的可能性，坚持深入生活、关注现实、思考人性，以灵动的笔触塑造了真实感人的中国当代人物形象。

该展览由河南省文联、河南省文化厅、河南日报报业集团、河南省美协等主办，洛阳市美协、洛阳美术馆承办。此次展览共展出马国强68幅人物画精品力作，多层面、多角度地展现了其近年的创作面貌与艺术成就，反映了他近年在人物画方面做出的尝试与探索。

该展览不设开幕式，以马国强的《论中国画的学习与创作》精彩讲座取而代之，受到我市书画爱好者的欢迎。画展将持续至2018年1月7日，市民可免费观展。 （洛阳日报记者 常书香）