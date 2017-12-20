洛阳加强高污染燃料禁燃区管理

日前，市政府印发《关于加强高污染燃料禁燃区管理的通告》，进一步调整和明确了高污染燃料禁燃区，细化了对禁燃区的管理。

通告明确，高污染燃料禁燃范围为市区连霍高速公路以南，二广高速公路以西，宁洛高速公路以东、以北区域和伊滨区、吉利区。高污染燃料种类包括煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤泥等)等燃料(不含洁净型煤)；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的成型生物质燃料。

通告要求，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的燃烧设施，禁止销售和燃用高污染燃料(工农业生产政策允许保留的除外)。禁燃区已建成的单台出力10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉和燃用高污染燃料的茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉，必须拆除或者改用清洁能源。城市禁燃区内，禁止建设和使用非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用生物质燃料(含成型和非成型生物质)。禁燃区内集中供热或热电联产的燃煤炉和机组执行超低排放标准，现有的其他煤企业应逐步退出。

在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料的，由市、县(市)区环保行政管理部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，没收燃用高污染燃料的设施，并处2万元以上20万元以下的罚款。在禁燃区内销售高污染燃料的，由市、县(市)区工商行政管理部门依据《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，没收高污染燃料和违法所得，并处货值金额1倍以上3倍以下的罚款。 （洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）