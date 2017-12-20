洛阳7所高中成“清华大学2017年生源中学”

24日，2017年清华大学生源基地授牌仪式在洛一高举行。清华大学河南招生组组长谢旭东为我市洛一高等7所学校颁发“清华大学2017年生源中学”牌匾，并为200余名学生、家长举办讲座。
此次获得授牌的7所高中分别为洛一高、河科大附中、汝阳一高、孟津一高、新安一高、伊川一高、宜阳一高，这些学校今年均有学生考入清华大学。
谢旭东介绍，2017年清华大学在河南共招收了来自76所高中的206名学生，其中130多名学生通过裸分以外的途径进入清华大学。因此，他着重提醒学生和家长，除了裸分，还可以通过领军人才、自主招生、自强计划、综合评价等多种方式进入清华大学就读。其中，“领军人才”主要面向平时成绩优异且稳定的学生，“自主招生”面向在学科竞赛、发明创造、文学创作、国学等方面有突出才能的学生，“自强计划”主要面向农村地区品学兼优的学生。（洛阳晚报见习记者 刘敏）
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