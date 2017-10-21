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赞！咱洛阳的朗读亭开放啦 市民可免费使用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:55

　　造型古朴的朗读亭

　　市民在朗读亭内进行体验

　　停下匆忙的脚步，读上几句喜爱的文章，享受书香魅力。随着央视《朗读者》栏目的热播，朗读亭在许多城市受到市民欢迎。《洛阳晚报》记者获悉，市少年儿童图书馆设置在洛阳会展中心城市会客厅门前的《朗读者》同款朗读亭，近日已完成初步调试，开始向市民免费开放。朗读亭内有怎样的玄机？市民该如何使用？记者带您去体验。

　　现场

　　外形复古，不少市民来“尝鲜”

　　“明月几时有，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”昨天上午，当记者来到城市会客厅门前的朗读亭时，市民韩女士正在工作人员的帮助下进行体验。

　　这个朗读亭高约3米，外观古朴别致，比普通电话亭大一些，上面写着“朗读亭”字样，亭子下部有几个小轮子方便活动。

　　“朗读亭使用起来感觉非常好，能够让自己完全沉浸在文字的魅力当中，以前只在电视上见过，没想到咱洛阳也有了。”韩女士说，这种新颖的形式可以激发大家的朗读热情，过两天准备带孩子也来感受一下。

　　市少年儿童图书馆相关负责人介绍，设置这个朗读亭，是希望市民可以停下脚步，走进其中，朗读一下自己喜欢的经典篇目，尽情享受书香。

　　体验

　　戴上耳机，隔绝喧嚣，享受朗读的乐趣

　　记者也走进朗读亭体验了一番。里面仿佛一个小小的录音棚，录音设备、高保真耳机、电脑、空调一应俱全。拉上窗帘，亭子外面看不到里面的情况，亭子的隔音性能非常好，朗读者在亭内可以不受干扰地尽情朗读。

　　朗读亭内部装有两台摄像机，可以让朗读者通过屏幕看到自己。

　　拿出书本，戴上耳机，隔绝一切喧嚣，全身心沉浸在书本里那些引人深思的文字中。朗读时，会不由自主地跟着自己的情绪抑扬顿挫，沉醉在语言之美当中。虽然只有短短几分钟，读完之后却有一种轻松愉悦之感，这也许就是朗读的魅力。

　　朗读结束后，朗读者还可以使用U盘将自己的音像资料拷贝走，留作纪念。

　　延伸

　　凭身份证领取体验卡，就能免费使用

　　朗读亭开放时间

　　周二至周五每天9点至17点

　　周六、周日每天9点至18点

　　周一封闭

　　想使用的市民，需至城市会客厅负一楼市少年儿童图书馆分馆凭身份证领取体验卡，刷卡入亭

　　录制方法

　　1点“开关”键机器启动

　　2点“开始”键开始录像

　　3点“停止”键录像完毕

　　回放方法

　　1.录像停止后，鼠标点击左下角“开始”键出现“列表”选项

　　2.左边是时间列表选项，选择相应的时间回放或拷贝录像

　　温馨提示

　　朗读亭内的录音设备、电子设备较为昂贵，请大家多加爱惜，以便让更多人能够享受朗读的乐趣。如果有小朋友想体验，需要在家长的陪伴下使用。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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