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生命之舟需要细心呵护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:47

　　生死大事永远是困难的考卷，其中既有伦理之争，也包含对生命价值和尊严的讨论等。具体到每个普通人身上，医学界的一句名言或是答案——“有时治愈，常常安慰，总是帮助。”

　　看晚报，23日，27岁的小高在西苑桥下救起一位轻生老人。将老人送医后，民警了解到老人因无法接受患癌事实，绝望之下才做出如此过激举动。

　　近年来，类似新闻不少见。专家分析，一些老年病患之所以产生轻生想法，原因主要有二：一是主观判断病情，没有经过全面诊断和治疗，就觉得“没救了”；二是怕给子女添负担，不得已而要“一走了之”。

　　疾病面前，疼痛折磨不可避免，有时医药费也不是小数。迟暮之年却久困斗室，独卧病床，其痛苦不难想象。而中国的老人，恰恰更是伟大的父母，看着孩子们为自己操劳，怎能不心疼？不焦虑？内心的折磨，使其极容易想到“解脱”，且因其一贯的“为孩子们好”的“使命感”……由此而出现过激言行的不在少数。

　　决定放弃生命，到底是哪种“解脱”？在现实生活中，太难下定义。的确，因高昂诊疗费而中断治疗的事情是有的。人们虽然感慨其中的挣扎和抉择，觉得“可以理解”，但不能因此简单确定求生与钱财的辩证关系。有钱了，治下去；没钱了，真就不治了吗？

　　一些病，难治还要治，因为治病有时绝非钱多钱少的问题，而是人之所以称为人，亲人之所以称为亲人，家庭之所以称为家庭所决定的——我们是有情感的。病房内外的动人故事中，情感是永恒的话题。坚持到底的，不仅是病患，还有亲人，更有医护人员。他们的共同努力，不断地创造出医学奇迹。

　　进一步说，世界卫生组织曾发布报告，指出轻生在超过50岁的人中较为常见，但也是15岁到29岁年龄段的青少年死亡的主要原因之一。轻生与心理有直接关系，综观各类相关事例不难发现，许多青少年、老年人同样面临着无人倾诉的状况。生命之舟的两端都是脆弱的，都需要细心呵护。现实却是，前者被轻视，后者被忽视。

　　生死大事永远是困难的考卷，其中既有伦理之争，也包含对生命价值和尊严的讨论等。具体到每个普通人身上，医学界的一句名言或是答案——“有时治愈，常常安慰，总是帮助。”（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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