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电动车“挤电梯”这样管咋样
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:44

　　西工区一个小区的电梯轿厢里，多了两个不锈钢“座位”，安装者称是“为了防止电动车进入电梯”。（>>>>新闻回放

　　电动车“挤电梯”，这事儿很常见。每逢上下班高峰期，经常能看到有业主推着电动车“挤电梯”。本来空间就小，再横着一辆电动车，原本可以乘坐十几个人的电梯，只能上来几个人，别的业主只能等下一趟。电动车上下电梯时车身容易撞击电梯门框，也存在一定安全隐患。因此，不少人对此有怨言。

　　为了防止电动车“挤电梯”，物业公司想出各种各样的办法，比如，在电梯口前设置环形桩和不锈钢围栏，业主可以畅通无阻，电动车则被拒之门外……

　　这种“堵”，确实也起到了一些作用，但是，除了“堵”，我们也应设身处地为电动车主想想，他们为什么要这么做。

　　对于电动车主而言，推着电动车“挤电梯”，不仅不方便，还要承受别人的冷眼。说到底，这也是他们的无奈之举。

　　电动车“挤电梯”，有两方面原因：第一，安全问题，害怕电动车丢失；第二，充电问题，尤其是高层住宅居民，充电是一个绕不开的话题，总不能天天拎着沉重的电瓶上下楼吧？

　　因此，解决电动车“挤电梯”问题，在“堵”的同时，也需要替电动车主解决一些实际问题，比如，物业要加强电动车车棚的防盗管理，或者设置集中充电场所等，只有解决了充电难，增强了安全性，才能彻底解决电动车“挤电梯”的难题。（张宝峰）
[ 责任编辑：史戎戎]
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