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“老人寻找牺牲哥哥安葬处”续：信阳寻访无果 驻马店或有消息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:47

　　核心提示

　　昨日，本报以《战友提供关键信息说出烈士当年安葬处》为题，继续关注老城区王珂老人寻找54年前牺牲在信阳的哥哥王延升的安葬处一事。昨日上午，《信阳晚报》记者周涛在信阳明港镇，暂未找到烈士安葬处，驻马店《天中晚报》也与本报联动寻找。

　　1 《信阳晚报》记者在当地暂未找到烈士安葬处

　　25日，王延升烈士当年的两位战友给本报打来电话，讲述了烈士牺牲前后的故事。家住信阳市明港镇的冯保军也提供线索称，他小时候印象中明港镇确实有一个烈士陵园，也许烈士就安葬在那里。

　　为了一探究竟，昨日，《信阳晚报》记者周涛前往明港镇，给我们带来了最新消息。周涛说，冯保军告诉他，那个地方是个叫“光荣院”的敬老院，门口有一条河，河的另一边是个老窑厂。多方打听后，周涛确定了位置，来到位于明港小仝湾的光荣院。

　　周涛在光荣院见到了这里的负责人殷红战，54岁的殷红战说，自己从小就在光荣院里长大，如果这位烈士安葬在这里的话，他一定会知道，可惜在他的印象中并没有王延升这个名字。

　　在光荣院后面有个墓群，殷红战说，光荣院1958年建院，自己的父亲就安葬在这里。他的父亲是个老红军，1965年去世。另外还有一位叫王长青的老红军，1966年去世后也安葬在这里。

　　周涛又分别向明港镇分管民政工作的副镇长井好山及对明港文史比较了解的73岁老人齐国民核实，明港确实没有“明岗烈士陵园”。

　　2 又有读者提供信息，与之前线索吻合

　　尽管在明港镇暂时没有找到关于烈士安葬处的信息，但昨天一位周姓老先生打来电话提供的线索，又给我们带来了新的希望。

　　今年76岁的周老先生说，他是中国人民武装警察部队原六〇四部队的军人，于1959年冬入伍。他说当年部队的干部、战士们有了重病，会到驻马店的中国人民解放军第159医院看病，如果王延升当年病故在该医院，遗体应该不会再被运回部队。周老先生提供的信息，与之前烈士的战友提供的信息吻合。

　　昨日，记者将最新的进展情况反馈给王珂，他很感谢本报和《信阳晚报》联动寻找哥哥的安葬处。王珂说，哥哥的墓地现在虽然还没找到，但通过报道，他找到了哥哥当年的两位战友，他们的讲述还原了当年的场景，他也知道了哥哥的更多信息。

　　3 驻马店《天中晚报》加入寻找队伍

　　目前仅剩下驻马店159医院的线索，为了帮助王珂一家实现心愿，昨日，记者联系上了驻马店《天中晚报》的记者高琳琳。

　　在了解本报记者和《信阳晚报》记者之前对此事的调查后，高琳琳说，第二天就会去159医院附近了解相关情况。医院附近是否安葬有烈士，这些烈士后来有没有被迁移到其他地方，这些都是需要核实的。另外，当地的确山县有座烈士陵园，她也会去民政部门查询，看能否找到烈士王延升的相关信息。

　　会有大家想知道的消息传来吗？我们将继续关注。如果您知道王延升烈士的相关信息，请拨打本报热线66778866和我们联系。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：史戎戎]
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