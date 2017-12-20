洛阳启动“飓风1号”行动 发现有人乱捕候鸟请立即举报

近日，嵩县森林公安局在嵩县、汝阳县交界处成功端掉一个非法木材收购窝点，缴获用天然林木制成的木耳杆2000余根，抓获违法行为人两名。这是我市启动“飓风1号”专项行动后取得的成效之一。

日前，为遏制秋冬季涉林违法犯罪高发态势，保护森林和野生动植物资源安全，我市在全市范围内组织开展了打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动，代号为“飓风1号”。

此次专项行动重点打击以下五类涉林违法行为：在黄河湿地及伊洛河流域使用网捕、毒药等恶劣手段乱捕滥猎候鸟和其他野生动物的违法行为；在天然林保护区内发生的盗伐、滥伐天然林现象的违法行为；利用互联网大量走私、非法运输和出售、收购野生动物及其制品以及网络直播非法捕杀野生动物等行为；大规模或系列盗伐、滥伐林木行为；开矿建厂、工程建设等各种非法占用林地行为。

市森林公安局相关负责人说，专项行动期间，全市各级森林公安机关将对辖区内非法占用林地、非法采伐毁坏林木等问题进行地毯式清查，对候鸟等野生动物主要分布区、迁徙通道等重点部位加强摸排。一旦发现涉林犯罪线索，将一查到底，绝不姑息。

市民如发现涉林违法线索，可拨打110或森林公安部门举报，举报电话：64325292。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 牛明）