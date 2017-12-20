洛阳市出租汽车驾驶员从业资格考试调整

今后，无论市民想当的哥、的姐，还是想开网约车，从业门槛都更低了。

昨日，记者从市运管局获悉，按照交通运输部要求，我市对巡游出租汽车(即常见的出租车)驾驶员和网络预约出租汽车(即网约车)驾驶员从业资格考试进行了优化、调整，目前相关考试已启用新题库、新模式。

记者请市运管局和市出租车行业协会相关负责人对调整后的考试进行了说明。

●新模式：取消多项选择题，“试卷”分为两张

出租汽车驾驶员从业资格考试是无纸化考试，考生用电脑答题，答完即可知道分数。

本次调整后最大的变化就是取消了多项选择题。

“在以前的考试中，被多项选择题难住的考生最多。”洛阳市出租车行业协会会长张绪平说，这种情况以后不会再有了，调整后，考试题型只有判断题和单向选择题两类。

此外，“试卷”也有变化。我市出租汽车驾驶员从业资格考试主要考两大科目：全国公共科目与洛阳区域科目。以前考试时，考生会看到一张100道题的“试卷”，由两大科目的考题按比例组成；现在，两大科目各有一张单独“试卷”，每张“试卷”只有50道题，判断题和单向选择题各25道。

张绪平介绍，以前的考试时间是70分钟，满分100分，得80分才及格；现在考试分为两部分，全国公共科目考试为50分钟，洛阳区域科目考试为20分钟，两个科目满分都是100分，得80分才及格。

“全国公共科目考试先考，考生及格之后才有资格参加接下来的洛阳区域科目考试。”张绪平认为，分开考试有助于缓解考生压力，提升考试通过率。

●新题库：经过优化精简，考题数量减少了200道

目前，我市出租汽车驾驶员从业资格考试有两种，分别针对巡游出租汽车驾驶员和网络预约出租汽车驾驶员。两种考试模式一样，“试卷”考题均从备考题库中随机抽取，只是洛阳区域科目的备考题库略有不同。

此前，全国公共科目和洛阳区域科目的备考题库共有1200道考题，调整后，题库中考题数量减少到了1000道。

“对题库进行优化精简后，期待大家备考更轻松。”市运管局相关负责人介绍，现有的考题立足于出租汽车驾驶员的基本要求和职业特点，突出安全和服务方面的应知、应会知识，对全国公共科目中已涉及的知识点，洛阳区域科目不作重复要求。

●提醒：报名方式不变，培训满60个学时可参加考试

虽然考试模式变了，但是报名方式没有变——如果您想开出租车，可以到洛阳市出租车行业协会(位于定鼎北路9号3楼)报名。

按照规定，申请从事出租车服务的驾驶员，须取得相应准驾车型机动车驾驶证并具有3年以上驾驶经历，而且无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录，还有最近连续3个记分周期内没有记满12分记录和无暴力犯罪记录。

张绪平说，市民报名后，资料将被送到公安、交警部门审核，在资料审核通过后就可参加培训；培训满60个学时之后，即可预约参加考试。目前，我市巡游出租汽车驾驶员和网络预约出租汽车驾驶员从业资格考试均可预约。（洛阳晚报记者 智慧）