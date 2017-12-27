正在加紧施工的洛吉快速通道黄河大桥

县城，是构建现代城镇体系中承上启下的重要一环。

党的十九大报告把乡村振兴战略、区域协调发展战略列为决胜全面小康“七大战略”的重要内容，强调以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。

去年召开的市第十一次党代会描绘了洛阳城市发展新蓝图：统筹实施“一中心六组团”城市发展战略，着力打造古今辉映、板块互簇、山环水润的城市形态风貌，打造居者心怡、来者心悦的现代化城市。

洛阳中心城区与周边偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利之间距离都不超过30公里，而且都有重大基础设施紧密连接，都有河流、生态廊道自然对接。“一中心六组团”发展战略，即以中心城区为核心，以偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利六县(市)区为组团，构建半小时交通圈、经济圈、生态圈和生活圈。实施组团发展，是市委、市政府着眼全局，提升城市综合竞争力的一项重大战略决策，是与十九大精神高度契合的生动实践。

当前，各组团县(市)区正结合自身实际加快提升，实施一大批重点项目，加快与中心城区的交通连接、生态对接和产业承接，实现错位发展。放眼未来，“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的“一中心六组团”，将成为洛阳现代城镇体系的新亮点。

近日，本报记者分赴偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利六县(市)区，用镜头记录下“一中心六组团”战略实施以来各地生态型、融合型、适度型、集约型、高效型组团发展的新面貌。（洛阳日报记者 曾宪平 梅占国 潘郁 鲁博 常世峰 刘冰 文/图）