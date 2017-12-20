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今日23时起，隋唐城路隋唐园北路至王城大道段断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:44

　　《洛阳晚报》记者从市交警支队获悉，从今日23时起，隋唐城路隋唐园北路至王城大道段将断行施工，预计2018年春节前后恢复通行。

　　封闭时间

　　27日23时至2018年春节前后

　　封闭区间

　　隋唐城路隋唐园北路至王城大道段

　　绕行建议

　　该路段断行后，想从隋唐园北路经隋唐城路前往王城大桥或滨河南路的出行方案行不通了，建议从市政府方向出发、前往滨河南路的车辆，选择太康路或开元大道走到王城大道后，进入王城大道下穿古城路隧道，然后借助新开通的通往滨河南路方向的匝道抵达滨河南路。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）

　　相关链接

　　受隋唐城路断行施工影响——

　　明起，37路、49路、68路公交临时调线

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市公交集团获悉，由于隋唐城路隋唐园北路至王城大道段断行施工，从明日起，途经附近的公交线路将暂时调整，请您乘车时注意变化。

　　具体调整信息如下——

　　37路：去程从黎明化工院公交站发车，沿原线行至隋唐城路与隋唐园北路交叉口后，改走隋唐园北路、聂泰路、市府东街、太康路、金城寨街、开元大道恢复原线；回程从龙门大道与关林路交叉口公交站发车，与去程运行线路一致。

　　49路：去程从西关公交站发车，沿原线行至牡丹桥南后，改走滨河南路、一支路、王城大道、古城路、学府街、五环街、太康路恢复原线；回程从洛阳龙门站公交站发车，走通衢路、厚载门街、翠云路、通济街、太康路、市府东街、聂泰路、隋唐园北路、隋唐城路、牡丹桥后，恢复原线运行。

　　68路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线行至牡丹桥南后，改走滨河南路、一支路、英才路恢复原线运行；回程仍从后河西、丰李发车，与去程运行线路一致。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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