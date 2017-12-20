洛阳新增45家省级工程技术研究中心

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了214家2017年度河南省工程技术研究中心，我市的省非金属耐磨材料工程技术研究中心等45家工程技术研究中心榜上有名。截至目前，我市省级工程技术研究中心总数达142家。

省级工程技术研究中心是依托省内某一行业或领域内具有较高技术水平的科研机构、高校或企业组建的研发中心，其任务是针对行业发展中的重大关键、共性技术问题开展研发和成果的工程化、产业化，建设省级工程技术研究中心是我市创新主体平台“双倍增”计划的重要内容。我市本年度新增的45家省级工程技术研究中心主要分布在新材料、机器人及智能装备、生物医药、电子商务、现代农业等领域。被认定为省级工程技术研究中心且考核结果为优秀和良好的，将获经费资助。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 冯志昌）