洛阳自闭症男孩独自乘公交车 网上引起小风波

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一个举止奇怪的男孩上了公交车，有网友称“感觉一车人心里都不大舒服”，不少人则表示“车是公共的，每个人都有资格乘坐”，而长期关注这个男孩的司机说“孩子从没惹过事儿，希望大家能体谅和容忍”。连日来，一个发生在62路公交车上的小故事，竟在网络世界引起了小小风波。

日前，《洛阳晚报》记者找到了这辆公交车的司机，并辗转联系上男孩的家人，弄清了整件事儿的来龙去脉，也了解了背后的故事。

1 一个举止奇怪的男孩上了公交车，网友发帖问该“怎么看待”

“今天下午4点多，我坐62路公交车去郭寨，一个十几岁男孩在过道上站着，男司机对那男孩喊话，他也不理不睬，走到两个女孩的边上坐下，俩人吓得赶紧离开座位……”近日，一个网友在洛阳本地论坛发帖，讲述自己当天下午乘坐公交车时遇到了一个举止奇怪的男孩。

这个网友说，一路上男孩一会儿傻笑，一会儿把鞋脱掉，自己忍不住问司机为啥让他上车。司机说，人家买票了，到站了有人接他。到了徐屯，男孩下了车，一个戴头盔的中年男子迎了上去，看样子像是男孩的父亲。

“我查询了2011年市政府发布的《洛阳市公共交通管理条例》，确实没有相关乘车规定，但我感觉一车人心里都不大舒服，你怎么看待？”文末，这个网友如是问。

记者在上述网帖后看到，一些网友回复称“车是公共的，每个人都有资格乘坐”“如果是自己的孩子，你还这么想吗”，很多人表示出了“不应计较，应以宽容的心态对待”等观点。

2 当班司机：男孩乘车至少半年多了，“从没惹过事儿”

随后，记者找到了当天驾驶这辆62路公交车的司机，市公交集团公司二分公司驾驶员胡强。

“我一直是下午上班，男孩每天下午4点左右上车，有半年多时间了。听说他爷爷家在西下池住，每天早上，他都会过来。”胡强说，这个孩子看上去年龄有十四五岁，每天下午从西工区西下池站上车，到洛龙区徐屯站下车，他的父亲会按时在公交站附近等他。

胡强告诉记者，有一次，一个自称是男孩家邻居的人下车时曾叮嘱：“孩子有点儿不喜欢和人说话，记得到站时提醒他下车。”后来，胡强发现这个男孩几乎天天坐这趟公交车，便对他多加留意，每次上车都会喊他赶紧坐下，于是男孩就乖乖地坐到后面的位置上。

“那俩女孩是正好到站了，不是被男孩吓跑的！”提起当天的事情，胡强情绪有些激动，严肃地说，“这么久了，孩子从没惹过事儿，更没伤过人，希望大家能体谅和容忍。”

胡强说，男孩通常会傻笑两声，或者自言自语，但是并没有乘客表示不满。经常坐车的乘客知道男孩的情况之后，也会主动帮忙照顾并提醒他下车。

3 男孩的父亲：孩子患有自闭症，每天要乘公交车到学校上课

从徐屯站到西下池站，往返近15公里，这个男孩每天乘坐公交车在两地之间奔波，为何没有家人陪伴呢？经过多方寻找，记者辗转联系上了男孩的父亲。

“孩子今年13岁了，在西下池附近一所特教中心上学，所以每天清晨起床，固定时间乘坐公交车。”对方告诉记者，孩子患有自闭症，会大声发笑，也会有一些异常的行为，可从来没有伤过别人。

男孩的父亲说，62路公交车是从他家到学校的直达线路，乘坐比较方便。其实，孩子刚开始上学时是有家人陪伴的，有一次他无意中发现孩子能够准确认清上下车的站点，便有意识地慢慢放手，让孩子锻炼锻炼，培养其自理能力。当记者把司机胡强对孩子的态度告诉男孩的父亲时，他有些意外，感动地说：“网上的帖子我还没有看到，很感谢那位司机师傅！”

市公交集团公司相关负责人表示，公交车属于公共交通，除了对携带物品有要求，我市对哪种人群不能乘坐公交车并没有明确规定，“但是对于‘特殊乘客’，司机往往会特别关照”。在公交车上，我们会遇到各种各样的乘客，如果对方没有骚扰或伤害之举，希望大家都能多点儿宽容。（洛阳晚报记者 李岚）