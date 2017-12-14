一次临时召开的党支部会议（十九大精神进基层）

“第二党支部的同志到党员活动室，对今天的报告内容集体学习讨论，再吸收、再理解。”近日，全市检察机关学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会结束后，市检察院第二党支部临时召开了一次支部全体党员会议。

在党支部会上，大家踊跃发言……

“党的十九大报告博大精深，每学习一次都会有新的认识和体会。”市检察院第二党支部书记化振昆说，当前正值国家司法体制改革，习近平新时代中国特色社会主义思想是他们工作的根本遵循，学深悟透党的十九大精神，将让大家更好地完成各项工作。

党员田悦峰说，报告会让他进一步认识到检察干警的“担当之要”。他说，担当之要在于树牢责任意识、提升责任能力、强化责任落实，要原原本本领会党的十九大精髓要义，真正实现新时代检察干警的担当，并转化为干事创业的行动自觉。

“党带领全国人民取得的伟大成就一次次浮现在我的脑海中，党的十九大绘就的蓝图让我看到了更加美好的生活，我要积极向党组织靠拢。”该党支部入党积极分子化婷婷说，将不断学习党的十九大精神，努力提高政治素养，争取早日成为一名光荣的共产党员。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 委子叶）