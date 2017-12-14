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嵩县：贯彻十九大精神 争分夺秒抓落实（十九大精神进基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-27 08:31

　　“我们政法机关要以十九大精神为引领，大力弘扬法治精神，引导人民群众依法办事、依法维权、依法合理表达诉求，切实维护群众合法权益。”昨日，在聆听过党的十九大精神市委宣讲团的宣讲后，嵩县县委政法委副书记田孝义说。

　　当天，市委宣讲团第六组组长、市委政法委副书记尤清立到嵩县宣讲党的十九大精神。他围绕党的十九大的主题、主要成果，过去五年我国的历史性成就和历史性变革，习近平新时代中国特色社会主义思想，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾的变化等方面，结合政法、综治工作实际，对十九大精神进行了阐释和解读。

　　在报告会上，许多党员干部拿着笔记本，记录着一个个知识点，还有人拿出手机记录精彩讲义，便于进一步学习吃透十九大精神。大家表示，市委宣讲团的宣讲通俗易懂，用随处可见的现象和事件生动解读了十九大报告，精准传达了十九大精神，听完很受教育，很受鼓舞。

　　“总书记在十九大报告中指出，要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，这是党中央坚决打赢脱贫攻坚战的号令，我们必须争分夺秒抓落实。”嵩县城关镇党委副书记董延波表示，学习十九大精神关键在落实，作为基层干部，要切实把学习成效转化为实践成果，确保又好又快完成各项目标任务，全力打赢脱贫攻坚战。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 黄盈盈）
[ 责任编辑：席倩倩]
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