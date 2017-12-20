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今天洛阳多云 气温-2℃到10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:35

　　苦苦盼雪，却不见雪，眼看2017年就要过去了，没有一场大雪的冬天，总觉得不那么完整。

　　不知您是否和小记有同样的感受，与风、雨、雷、电这些天气现象相比，雪似乎格外“受宠”，一到冬天就备受大家期待。宋代朱淑曾为盼雪而作《念奴娇·催雪》词：“冬晴无雪，是天心未肯，化工非拙。”少有天气现象像雪一样获得如此多的赞誉，我国民间就有“瑞雪兆丰年”“今冬麦盖三层被，来年枕着馒头睡”等谚语，反映了人们对雪的期盼。

　　冬季盼雪，其实是有心理学依据的。进入冬季以后，天气逐渐转冷，草木凋敝，到处是干枯、荒芜的景象。此时昼短夜长，人在黑暗中的时间越长，与睡眠有关的体内激素水平就越高，这些因素容易导致人们睡眠质量差、精神状态差。

　　心理学专家认为，人的心理行为表现是环境和个人综合作用的表现。冬季周围环境萧索，人们会期盼一些象征着活力和新鲜的事情发生，下雪正符合这一特征。雪后的世界银装素裹，和平时荒芜的景色完全不同，有诗云：“大雪满初晨，开门万象新。”

　　另外，从气象学来看，我国大部分地区一年四季分明，夏雨冬雪，酷暑严寒。自古以来，人们顺应天时、遵循气候规律，根据四季转换安排生产和生活，并随之产生了相应的认知体系，期盼下雪也代表着人们对于大自然节气交替规律的一种依赖，下雪容易带给人们心理上的安全感。

　　说了这么多对雪的期待，可未来几天仍旧是“雪无觅处，冬有晴天”的模式，虽然无雪，好在有暖暖的阳光相伴，也不错。

　　市气象台预计：今天多云，偏东风2级到3级，气温-2℃到10℃；明天多云到晴天，偏东风2级到3级，气温-2℃到11℃。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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