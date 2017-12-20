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治理“牛皮癣”，您有啥高招？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:35

　　核心提示

　　“门上被贴得乱七八糟的，每次回家看着都糟心。”近日，家住涧西区香港城小区的业主黄女士拨通了本报热线66778866，诉说烦恼。

　　小区“牛皮癣”并不是新鲜的话题，这一问题为何屡禁不止？有什么办法能有效改善呢？

　　反映  清了一遍又一遍，家门上还是乱糟糟的

　　黄女士家门上反复被贴小广告的情况，已经存在一两个月了，她发现之后都会及时清理，近日的遭遇却让她感到非常气愤。

　　“我有事出门了两天，24日回来发现，门上密密麻麻被贴了一二十张小广告，全都是开锁广告。”黄女士说。

　　家住王城之珠小区的王先生也遇到了同样的问题。他说，23日早晨，他7点多出门时门上还干干净净的，等到9点多回家时，发现门上被贴了十几张开锁小广告，类似情况出现已不止一次。

　　王先生入住该小区已有8年，其间家门反复被贴过小广告，他隔三岔五会清理一次，还总结出了快速清理小广告的窍门——先用风油精涂一下再清理。可反复清理，也让王先生很窝火：“这类小广告咋就这么难治理？”

　　表态  开展集中整治，加强门禁管理

　　25日下午，《洛阳晚报》记者来到香港城小区。

　　对这些令居民烦恼的小广告，物业是否采取过管理措施呢？香港城小区的兴广物业管理有限责任公司负责人程女士说，他们平时要求保洁人员每天对楼道里、张贴栏上的小广告进行清理，业主家门上的也会清理，但因小广告贴得过于频繁，难免存在清理不及时的情况。

　　“目前，我们开始集中整治小区里的小广告。对贴在业主家门上的开锁小广告的电话，我们一一打过去，提醒对方不要再贴了。近两天，将安排保洁人员对业主家门上的、楼道里的小广告进行集中清理，安保人员加强防范、排查。”程女士说，他们将尽快把小区的门禁系统安装到位，防止张贴小广告的人随意进出小区。

　　王先生所在的王城之珠小区的超华物业公司相关工作人员说，本月底，该小区的门禁系统将正式投用，到时能对那些张贴小广告的人起到一定阻拦作用。保洁人员每天会清理楼道内的小广告，对贴在业主家门上的小广告，由于担心用铲子铲会损坏业主门上的漆，所以需要业主自行清理。

　　追问  他们为啥要张贴小广告？

　　为何业主家的门会不断被开锁广告覆盖？25日，《洛阳晚报》记者随机拨通了一个贴在居民家门上的开锁电话。对方支支吾吾地说：“到小区开锁时顺手贴了一张，也是想给业主提供点便利啊。”

　　业内人士张先生说，开锁公司为了获取客源，通常会自己印制小广告，每次到小区上门开锁时随手张贴，还有的开锁公司会专门雇人进入各个小区，在业主家门上张贴小广告。通常，选择张贴小广告来获取客源的开锁公司规模都不大，有的甚至没有固定的门店，靠“打游击”的方式来开展业务，粘贴小广告成本低，也是他们进行宣传的主要方式。

　　张先生说，他的开锁公司很早便尝试通过报纸、网络、电梯卫士等多种媒体进行宣传，建议同行们多尝试挖掘新的方式来提高知名度，避免给居民带来困扰。

　　如果您也饱受小广告的困扰，或是对治理小区小广告有合理的建议和看法，欢迎拨打66778866和我们聊聊吧。（洛阳晚报记者 范瑞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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