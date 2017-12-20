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小区建车棚，会不会影响消防安全？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:35

　　东出入口的车棚正在搭建框架

　　家住西工区胜利五金交电家属院的刘女士拨打本报热线66778866反映，与她家一墙之隔的富雅东方小区在门口修建车棚，可能占用消防车通道，让她和邻居们很担心。

　　近日，《洛阳晚报》记者前往富雅东方小区进行采访，看到该小区正在修建两个车棚。该小区物业负责人称，车棚所在的位置并非消防车通道。

　　问题：小区门口建车棚，居民担心影响消防安全

　　刘女士家住西工区胜利五金交电家属院1号楼，近日，她和邻居们发现与1号楼一墙之隔的富雅东方小区在门口修建车棚。刘女士说，胜利五金交电家属院没有消防车通道，需要借用富雅东方小区的消防车通道，她担心修建车棚会影响消防车进出，一旦发生火灾，后果不堪设想。

　　记者在富雅东方小区看见，两个车棚分别建在小区西门旁和东出入口旁，西门旁的车棚已基本建成，东出入口旁的车棚正在搭建框架。

　　富雅东方小区由洛阳中辽物业管理有限公司负责管理，物业负责人李先生告诉记者，该车棚由中辽物业负责修建，是为了停放自行车、电动车，以及电动车充电。

　　对刘女士反映的车棚占用消防车通道问题，李先生称，车棚没有占用消防车通道。李先生向记者提供了富雅东方小区的规划图，规划图显示，富雅东方小区规划的消防车通道位于B座和C座之间，通向中州路，但实际上，这个区域已被开发商洛阳华厦房地产开发有限公司建成了商业用房。

　　“富雅东方小区原规划有消防车通道，可因为被改作他用，导致消防车通道缺失。”李先生说，中辽物业多次向开发商反映该问题，至今没有得到解决。

　　说法：禁止堵塞消防车通道，发现火灾隐患拨打96119举报

　　市消防支队相关人员告诉记者，消防法规定：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

　　对刘女士反映车棚疑占用消防车通道一事，市消防支队相关人员说，根据规定，消防车通道要保证宽度和高度不得小于4米。居民住宅区修建车棚不能堵塞消防车通道。居民若担心存在火灾隐患，可拨打96119举报，消防部门将进行实地查看，再根据现场情况进行下一步处理。

　　事例：修车棚不占用消防车通道，优先保证消防安全

　　在采访中，记者了解到，涧西区石化南新区2013年建成车棚，供居民停车和充电，因建设较规范而受到消防部门称赞。

　　石化南新区是中石化洛阳工程有限公司的居民生活区，车棚由中石化洛阳工程有限公司负责修建，建成后由洛阳佳缘物业管理有限公司负责管理维护。

　　中石化洛阳工程有限公司离退办主任助理李月峰是建设车棚的负责人，他向记者介绍了建设车棚的经验：

　　第一，车棚不占用消防车通道。建车棚之前，石化南新区电动车逐渐增多，电动车充电成了问题，许多居民私拉电线，存在安全隐患。建车棚时，将不占用消防车通道作为前提，优先保证消防安全。

　　第二，尽量选择空地，如小区围墙附近，减少对小区绿化的破坏。

　　第三，将自行车停放处和电动车停放处分开，在车棚内设置灭火设施，放置消防器材，安装可视监控探头，并明确专人负责巡查看护。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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