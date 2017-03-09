洛阳今年新增122个充电桩 2020年将实现城区充电桩全覆盖

市民用充电桩给电动汽车充电

核心提示

今年我市的重点民生实事工作方案提到，全年新建充电桩不少于100个，其中公交、环卫等领域新建充电桩不少于50个。目前，我市实际已新建充电桩122个。

党的十九大报告指出，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。明年，我市还将建设更多的充电桩，方便大家绿色出行。

算算账，用电比烧油每月省不少

昨日下午，在开元大道与龙门大道交叉口西北角，一家建材城的室外地上停车场里，市民史先生将自己的电动汽车停在电动汽车专用车位上，开始给汽车充电。

史先生说，这种是交流电充电桩，也就是平时说的“慢充”，一般把车从没电状态到充满电需要6到8个小时，旁边那些个头比较大的充电桩是直流电充电桩，也就是“快充”，两个小时就可以把车从没电状态充到80%左右电量。

《洛阳晚报》记者看到，为了区别其他的停车位，电动汽车专用车位被涂成了绿色。这里一共有6个充电桩，其中3个“快充”，3个“慢充”，可以满足大家的不同需求。

史先生说，自从他一个多月前买了电动汽车后，就很留意市区充电桩的位置。他家里已经有一辆燃油汽车，在买第二辆车的时候，他再三考虑后选择了电动汽车。

史先生给我们算了一笔账，他说，过去他开燃油汽车，每个月仅油费就要800元至1000元，买了电动汽车后，每个月的电费支出只有40多元，与过去的支出相比大大减少。他一般在晚上充电，充满后电动汽车的续航能力约为200公里，足够日常使用。

“目前主要还是在小区里充电，要是市区的充电桩再多一些就好了。”史先生说。

24个充电桩，为复古“铛铛车”提供充足动力

随着充电桩的设立，我市的公共交通出行也越来越绿色环保。

近日，在位于洛龙区关林火车站附近的某公交场站内，记者看到这里停了不少绿色的“铛铛车”。这种外形仿照民国时期有轨电车设计的“铛铛车”，绿色的车身搭配上胡桃木色的窗户边儿，充满怀旧气息。它还有个特点——是纯电动的新能源公交车。

为这些“铛铛车”提供动力的就是公交场站内树立的24个充电桩。只见这些充电桩被放置在两个棚下，每个充电桩上都有4个连接公交车的充电插头，这意味着一个充电桩可同时满足4辆电动公交车的充电需求，这24个充电桩可同时给96辆电动公交车充电。

现场工作人员告诉我们，现在这些充电桩的建设已全部完成，等验收完毕就可以投用。届时，“铛铛车”就可以上路了。这种充电桩给“铛铛车”充6分钟至15分钟，就可以满足其一个区间的来回，快速又方便。

今年，我市引进了210辆纯电动公交车，为了满足这些公交车的充电需求，我市在年后还将建设一批公交专用充电桩。

电动汽车的“加油站”，充电桩未来需求量巨大

近日，记者走访我市多个地方，无论是一些政府部门，还是供电公司、建材市场等一些单位、企业门口，都悄然出现了充电桩的身影。不过，记者注意到，这些充电桩的利用率并不高。以史先生为例，他目前主要还是在小区内给车充电，因为外面的充电桩数量不多，还做不到像加油站一样容易被找到。因他所在的小区内没有设置充电桩，他就在自己的车位上安装了一个简易的充电桩使用。

市民张先生是我市一家电动汽车的经销商，他今年明显感觉到电动汽车的销量在攀升，目前他的店铺平均一天能卖出去十几辆电动汽车，价格从四万元到十几万元的电动汽车都有人买。

“我市目前机动车的保有量为一百多万辆”，张先生说，“如果未来这些机动车逐渐被电动汽车替代，那么对充电桩的需求量是惊人的。”

明年将建更多充电设施，方便绿色出行

为促进电动汽车充电设施的规范与发展，今年8月，市城乡规划委员会会议审议并原则通过《洛阳市中心城区电动汽车充电设施专项规划》。该规划提到，到2020年，中心城区各区域、各类型充电设施将实现全覆盖。全市投入运营的各类充电桩超过2万个，力争达到2.5万个，可满足全市新增电动汽车的充电需求。其中，城市公用充电桩不少于4500个，满足用户临时补电需求；公交、物流、环卫、客车等公共服务领域专用充电桩不少于1500个，有充电功能的公交场站20座，满足相关行业的基本充电需求。

“今年新增的这122个充电桩只是一个尝试。”市发改委相关负责人说，随着新能源产业的迅猛发展，人们对绿色出行需求不断增加，未来，越来越多的充电设施会更加便利大家的出行和使用。

看看您家附近，有无新建的充电桩

●居然之家开元店6个

●市政府大院8个

●雅香金陵大酒店5个

●市救助管理站9个

●兴业银行洛阳分行10个

●滨河路上阳宫5个

●伊洛路八里堂3个

●瀍河区洛阳东都医院15个

●瀍河区委大院8个

●宝龙城市广场8个

●市体育中心广场14个

●国网洛阳供电公司凯旋西路营业厅7个

●关林火车站附近的公交场站24个（洛阳晚报记者 李砺瑾 文/图）