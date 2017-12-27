昨日上午，我市举行城建重点项目开工动员会，王城大道快速路、文博体育公园、地铁2号线一期等备受关注的民生项目相继启动。“牡丹1号”盾构机在地铁1号线史家湾站始发掘进，成为我市轨道交通项目建设的又一个重要里程碑。

文博体育公园效果图

洛河南岸将添运动休闲好去处

洛河南岸，将新增一个大型体育生态公园。

新开工的文博体育公园位于洛龙区，西起王城大桥、东至牡丹桥、北临滨河南路、南至隋唐城路，将建人防地下停车场、现代化综合体育设施，改造文博馆，配套景观小品、天桥等，成为市民运动休闲的好去处。

市城乡一体化示范区建设局相关负责人介绍，文博体育公园将按照“删繁就简重便民、完善功能重带动”的原则，充分利用该区域生态、文化资源，形成绿化、文化与水系风景的共融和谐，改善和提升周边环境。

文博体育公园的设计理念为“动在绿中，绿在乐中”，主打“生态、文化、运动”特色，打造集绿色生态、休闲游憩、全民健身、民俗传承、应急避难、综合配套服务等功能于一体的都市绿色活力公园，主要分为三大板块：

艺术健身板块：

主要布局足球、篮球、羽毛球等现代运动聚集区，同时设置适合儿童老人活动的实践探索区、健身休闲区，整个区域通过雕塑、地刻、文化墙等实现艺术与现代体育活动有机统一。

民俗康体板块：

引入河图洛书传统文化元素，打造集人文气息、生态健康于一体的活动区域。同时，利用场地现状基坑，建设集商业、停车、服务、餐饮、管理于一体的地下多功能区。

创意活力板块：

该板块主要为极限运动与趣味活动相结合的特色区。

此外，该公园还将结合各个板块的功能定位，打造各具特色的植被观赏园。