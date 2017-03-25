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洛阳一批城建重点项目开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-27 08:28

　　岁末年终，幸福宜居洛阳城建设再添喜讯：总投资213亿元的王城大道快速路、文博体育公园、地铁2号线一期等工程昨日相继启动，地铁1号线首台盾构机“牡丹1号”也正式始发。

　　昨日上午，我市举行城建重点项目开工动员会，对相关项目建设进行动员部署。

　　王城大道快速路北起连霍高速公路洛阳站，南至南环路，一期实施机场路以南部分，同时建设洛阳火车站联络线和洛阳龙门站综合交通枢纽联络线。按照计划，王城大道快速路先期进行保通道路建设、管线迁建、树木迁移等工作。

　　文博体育公园位于洛龙区，西起王城大桥、东至牡丹桥、北临滨河南路、南至隋唐城路，规划用地约33公顷，主要建设绿化、道路、广场、景观小品、体育休闲等设施。

　　地铁2号线一期工程起于国家牡丹园附近的经三路站，自北向南，止于伊洛路与龙门大道交叉口的龙门大道站，线路全长18.2公里，共设站15个，其中3个为换乘站。

　　地铁1号线史家湾站去年年底作为试验段正式开工，目前已全面转入地下施工阶段，“牡丹1号”盾构机11月22日在史家湾站吊装下井，12月22日完成整机联调联试工作，昨日正式开始向塔湾站掘进，预计明年12月中旬，史家湾站主体工程将完工。

　　市领导王琰君、李钢锤等参加动员会。 （洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：周萌]
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