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洛阳今年种植5万亩牡丹 这些地方也可赏牡丹花海啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-27 08:36

　　二乔

　　雪映桃花(均为资料图片)

　　爱赏牡丹的您，不妨关注一下这则消息。今年我市计划新发展牡丹、芍药种植面积5万亩，目前种植已全部完成。昨日，《洛阳晚报》记者从市林业局牡丹开发管理办公室获悉，此次，孟津县、瀍河区新增了多个百亩以上牡丹观赏区。

　　今后，除了各大牡丹观赏园，还有哪些地方可以赏牡丹？跟着记者去瞧一瞧吧。

　　●新添的牡丹观赏区都在哪儿

　　今年，孟津县、瀍河区新增多个百亩以上的牡丹观赏区，今后咱就可以去这些地方赏牡丹花海了——

　　孟津县常袋镇石碑凹村

　　孟津县常袋镇拐坪村

　　孟津县城关镇贾滹(hū)沱村

　　孟津县白鹤镇长秋村

　　孟津县平乐镇朱仓村

　　孟津县平乐镇金村

　　孟津县平乐镇翟泉村

　　孟津县送庄镇朱寨村

　　孟津县送庄镇西山头村

　　孟津县送庄镇清河村

　　孟津县朝阳镇瓦店村

　　瀍河区杨文街道办事处吕庙村

　　●新增牡丹有哪些品种尤值得赏

　　此次种植的观赏类牡丹，除了传统品种洛阳红，还新增状元红、乌龙捧盛、雪映桃花、二乔等特色品种。

　　状元红：为中开品种，花开为紫红色，花型为皇冠型，盛开时花瓣端部为粉白色。

　　乌龙捧盛：为中晚开品种，花开也为紫红色，花型为台阁型，花瓣光泽性强。

　　雪映桃花：为中晚开品种，花开呈粉色，花型为蔷薇型，花瓣基部有小紫斑。

　　二乔：为早中开品种，别名洛阳锦，牡丹名品种之一，花型为蔷薇型，一朵花作两色开，红白或紫粉相间。

　　●还有哪些亮点

　　除了观赏性牡丹，从功能来划分，今年新发展的5万亩牡丹、芍药还包括育苗类、油用类及鲜切花类。

　　其中，育苗类牡丹分为两种：一种是通过播种油用牡丹种子，培育油用牡丹育苗；另一种是通过在品种芍药上嫁接牡丹芽，来培育观赏性牡丹育苗。今年新增育苗类牡丹的种植区，主要分布在老城区、伊滨区等。

　　油用类牡丹以白色的凤丹为主，与一般的观赏类牡丹不同，油用牡丹的实用性更强——牡丹籽可榨出牡丹籽油，花瓣能制作牡丹精油、牡丹花茶、牡丹食品等，根皮可以制成药材，具有很高的经济价值。今年新增油用类牡丹的种植区，主要为洛宁县、高新区等。

　　为了方便后期切花，制作花篮、花束等，鲜切类牡丹、芍药多选取的是具有花头直立、花色艳丽、花型饱满、花径较长等特点的品种。今年新增的鲜切花类牡丹、芍药的种植区域为栾川县。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 张雪琴）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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