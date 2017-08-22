关于绿色出行的倡议书

全市广大人民群众：

依据河南省环境攻坚办气象预报，自2017年12月27日起至12月30日，全省将有一次重污染天气过程。按照有关规定和上级管控要求，12月26日，洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组下发了《关于调整重污染天气预警应急响应的紧急通知》。为了有效加强管控措施，为此我们倡议：

湛蓝的天空、清新的空气，是我们的美好向往。加强污染防治，改善环境质量，人人关心环境保护，人人争做环保使者，绿色出行从我做起。请广大市民立即行动起来，出行时优先采用公交车、自行车、电动车、步行等绿色低碳方式，尽量少开或不开汽车、摩托车，有效减轻交通压力，最大限度减少机动车尾气的排放，净化大气环境。在此期间，洛阳市为大家出行提供方便，洛阳市公交集团所属各线路公交车从12月27日至12月31日施行免费乘坐。

我市今年迄今能够实现210个优良天实属不易，这是全市上下团结一心、奋力拼博的结果。截至2017年12月25日己超过2016年优良天49天。为让洛阳的老百姓能够健康地工作生活，让冬天的洛阳市远离雾霾天，我们必须全力打好我市“蓝天保卫战”，共建天蓝、地绿、水清的美好家园！全市各级各部门各单位也要进一步提升站位，严格落实管控措施，坚决打好今年我市最后一场重污染天气的攻坚战，为今年我市大气污染防治攻坚战完美收官做出应有贡献。

洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

2017年12月26日