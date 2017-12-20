邮储银行洛宁县支行开展扶贫送温暖活动

日，邮政储蓄银行洛宁县支行行长李晓卫带领行领导班子及全体党员冒严寒到小界乡李原村、上村，开展“严冬送温暖”扶贫攻坚专项活动，与村委联合开展结对帮扶和扶贫慰问工作，通过前期县支行的精心组织和动员，全行员工积极捐款捐物，利用本次活动给李原村、上村送去了棉衣、棉被152件，给12户扶贫户的在校儿童们送去了书包和暖手宝，并深入到贫困户家中进行慰问，逐户登记寒冬所缺物资，帮助他们抵御严寒，争取早日实现脱贫。

邮政储蓄银行洛宁县支行领导与乡领导交流 邮政储蓄银行洛宁县支行领导与村领导交流 近日，邮政储蓄银行洛宁县支行行长李晓卫带领行领导班子及全体党员冒严寒到小界乡李原村、上村，开展“严冬送温暖”扶贫攻坚专项活动，与村委联合开展结对帮扶和扶贫慰问工作，通过前期县支行的精心组织和动员，全行员工积极捐款捐物，利用本次活动给李原村、上村送去了棉衣、棉被152件，给12户扶贫户的在校儿童们送去了书包和暖手宝，并深入到贫困户家中进行慰问，逐户登记寒冬所缺物资，帮助他们抵御严寒，争取早日实现脱贫。 县支行领导与村委书记交接棉衣、棉被等物品 贫困户送温暖活动 李晓卫一行还与李原、上村村委成员进行了交流座谈，详细了解第一书记驻村以来工作的进展情况，并就下一步如何精准扶贫达成了共识。在座谈中，李原村、上村村委支书详细介绍了村委带领群众开展帮扶贫困户的相关情况。同时，查阅了第一书记扶贫工作台账。随后，李晓卫一行和驻村第一书记在村干部的陪同下走访了赵某林、杨某堂等贫困户，详细了解他们在生产生活中所遇到的困难和帮扶需求，并鼓励大家要坚定信心，在组织的关心和社会各界的帮扶支持下，通过勤劳致富摆脱贫困、早日过上幸福生活。