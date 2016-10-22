洛阳王城大道快速路项目今日开工

洛阳网讯 今日9时，随着王城大道太康路以南一期建设工程保通路施工，洛阳王城大道快速路项目正式开工。未来，王城大道快速路将与古城快速路一道形成市区“十字”快速主干通道。 “按照便民优先的理念，王城大道在改造提升期间，将借鉴古城快速路经验，先期建设保通道路，有效减少对市民日常出行影响。”市住建委相关负责人表示，即日起，王城大道太康路以南、陇海铁路立交桥以北的保通道路、管线迁移等前期工作陆续进场施工，保通道路施工建设将结合王城大道沿线各自路况，分段设置不同方案。 记者在现场看到，数台市政施工车辆已经在王城大道太康路以南辅道开始作业。“现在开始先对辅道进行地面硬化，届时这段王城大道主路将封闭，市民出行借助辅道的保通路行驶。”保通路监理方相关负责人介绍。 据介绍，王城大道快速路建设工程北起连霍高速洛阳站，南至南环路，全长19.5公里，跨越陇海铁路与洛河，快速连接洛北、洛龙两大板块，对接洛阳机场、洛阳火车站、龙门综合交通枢纽等三大城市枢纽，对改善我市中心城区交通具有重要意义。 王城大道快速路实施范围包括王城大道主线全长和机场路的机场联络线、纱厂西路的洛阳火车站联络线以及伊洛路的龙门综合交通枢纽联络线，主线为双向6车道加双向4车道辅道，其中地面快速9.2公里、地下快速4.7公里、高架快速5.6公里。根据我市交通实际，整体工程将分两期实施，一期工程北起机场路，南至南环路，全长约15.1公里，同时建设洛阳火车站联络线和龙门综合交通枢纽联络线。(见习记者 谢娜娜 通讯员 卢玉兴/文 徐文波/图)