宣风坊：文人墨客聚集地 “一城奇品”牡丹芳

安国寺(资料图片)

宣风坊位于定鼎门街西第一街由北至南第三坊，即今洛南新村中南部区域。唐韦述《两京记》云：“宣风坊北街之西，中书令苏味道宅。”除了“文章四友”之一的苏味道，这里还曾住过隋唐两代的大腕人物杨文思、樊子盖、宗楚客、李峤等。

“模棱宰相”苏味道

苏味道，初唐政治家、文学家，九岁能诗文，十九岁中进士。武则天时期，苏味道三度拜相，居相位九年。他与李峤、崔融、杜审言并称为“文章四友”。

市隋唐史学会会长王恺介绍，论苏味道的文学成就，也许用《正月十五夜》一首诗就可管中窥豹。他的作品多已散佚，在《全唐诗》中仅存十五首。《正月十五夜》：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游伎皆秾李，行歌尽落梅。金吾不禁夜，玉漏莫相催。”

元宵之夜，神都洛阳端门的布灯习俗至唐代盛极一时。有一年元宵之夜，苏味道和朋友观看神都洛阳城“端门灯火”盛况，并参加诗歌比赛，随口吟出“火树银花合，星桥铁锁开”等诗句，成为夺魁之作，后来被誉为“古今写元宵节诗之首”。

同时，苏味道也是北宋文学家苏洵、苏轼、苏辙“三苏”先祖，苏洵曾在《族谱后录上篇》中记载“古眉之苏，皆宗益州长史味道”。据文献记载，苏味道被贬四川眉山任刺史后不久病故，其次子苏份居眉山，形成眉山苏氏。

如此才华横溢之人，为何人们叫他“模棱宰相”呢？

原来，苏味道在任宰相期间，因政治环境复杂，为明哲保身，苏味道处事常模棱两可。据说一次朋友聚会，有朋友请他介绍自己的成功之道，喝多了的苏味道实话实说：“处事不欲决断明白，若有错误必贻咎谴，但模棱以持两端可矣！”他这一说不要紧，自此一夜“走红”，人们送他绰号“苏模棱”“模棱宰相”。

“文坛老宿”李峤

武则天定都洛阳后，宣风坊一度成为文人墨客聚集之所，三拜宰相的李峤就住这里。

李峤，河北人。20岁就擢进士第，授安定尉，先后在高宗、武后、中宗、睿宗四朝为官。

市文物局副研究员吴迪介绍，李峤为人正直，当酷吏来俊臣构陷狄仁杰时，李峤挺身而出，为狄公仗义执言，被贬官江苏镇江司马。后来因文章盖世，被武后欣赏，三度拜相，封赵国公，领修《三教珠英》。

李峤富于才思，前与王勃、杨炯相接，后和杜审言、崔融、苏味道并称“文章四友”。诸人死后，他成了文坛老宿，为时人所宗仰。其诗绝大部分为五言近体，唐代曾以汉代苏武、李陵比苏味道、李峤，亦称“苏李”。他写有咏物诗120首，以工致贴切见长。至今，他的“解落三秋叶，能开二月花”还常常被人吟诵。

牡丹胜景冠一时

人间佳节惟寒食，天下名园重洛阳。宣风坊内安国寺的牡丹园曾经成为中唐以后东都一胜景。

吴迪说，安国寺的前身是隋代杨文思的宅院，后成为樊子盖的住宅，唐代又成为宗楚客的家。宗楚客被流放后，该住宅又归于唐中宗李显之子李重俊。李重俊为太子入住东宫后，把这个地方改建为崇因尼寺，后改名为安国寺。

司马光在《又和安国寺及诸园赏牡丹》中云：“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波。山相著书称上药，翰林弄笔作新歌。人间朱粉无因学，浪把菱花百遍磨。”这首诗说的就是安国寺的奇品牡丹，为文人墨客所喜爱。

李格非的《洛阳名园记》记载，安国寺牡丹有数十万株。每逢牡丹花开，名动京城，民众纷纷来此赏花、买花，热闹非凡。（洛阳日报记者 常书香）