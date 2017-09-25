明晚起，隋唐园北路口至王城大道段封闭施工

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，接古城快速路工程指挥部通知，隋王立交通往滨河南路隧道(王城大桥东侧隧道)将于明日通车。明日23时起，隋唐城路的隋唐园北路口至王城大道段将封闭施工，市民驾车拟经此路段需注意提前绕行。

路段封闭后，由隋唐园北路拟经隋唐城路前往王城大桥方向的交通断行。届时，由市政府方向前往滨河南路的车辆，可绕行太康路或开元大道，之后经王城大道下穿隧道、隋王立交C隧道(王城大桥东侧辅路隧道)，达到滨河南路。

此外，途经上述封闭路段的37路、49路、68路公交车，将从28日起调整运营线路：

37路：去程从黎明化工院发车，沿原线至隋唐城路隋唐园北路口(电视台门前道路)后，改走隋唐园北路、聂泰路、市府东街、太康路、金城寨街、开元大道恢复原线路运营；回程从龙门大道关林路口发车，与去程运营线路一致。

49路：去程从西关发车，沿原线至牡丹桥南后，改走滨河南路、一支路、王城大道、古城路、学府街、五环街、太康路恢复原线路运营；回程从龙门高铁站发车，走通衢路、厚载门街、翠云路、通济街、太康路、市府东街、聂泰路、隋唐园北路、隋唐城路、牡丹桥恢复原线路运营。

68路：去程从洛阳站发车，沿原线至牡丹桥南后，改走滨河南路、一支路、英才路恢复原线路运营；回程从后河西、丰李发车，与去程运营线路一致。(记者 郭瑛 通讯员 谢育健)