冯道和他的五代史：平生不妄语 偏成“妄语人”

禹州境内的后汉帝陵(资料图片)

花见羞画像(资料图片)

刘知远借机称帝辽太宗北返丧命

妄语的意思，就是说谎话。冯道任宰相多年，以德高望重著称，却在后汉时期当了一回“妄语人”，让自己的良心备受折磨。

五代之中，后汉存在的时间最短，前后不到4年。其开国皇帝是刘知远，史称后汉高祖。

刘知远是沙陀人，早年和石敬瑭一起追随后唐明宗，打仗时救过石敬瑭的命。就像石敬瑭曾劝明宗谋反一样，刘知远也支持石敬瑭勾结契丹，消灭后唐。因此，后晋建立后，石敬瑭让他当了禁军统领，后改任他为河东节度使(治所太原)等，对他十分信任。

虽然只是一介武夫，但改朝换代的事儿看多了，刘知远也想过一把当皇帝的瘾。

天福十二年(公元947年)初，南下的契丹大军攻入汴梁(今开封)，灭了后晋，并将后晋出帝石重贵迁往北方。刘知远虽是后晋重臣，却只冷眼旁观，并未出手相救。耶律德光到汴梁后，改国号为辽，史称辽太宗。刘知远见机行事，先是上表称臣，后见辽太宗在中原难以立足，便决定自己称帝，建立后汉。

辽太宗为何在中原难以立足？因为他本性不改，让契丹兵以“打草谷”为名四处抢掠，遭到了中原百姓的激烈反抗。这年二月，刘知远在太原趁机称帝。三月，辽太宗被迫北返，命国舅萧翰留守汴梁。

冯道和其他后晋降臣一起，奉命随辽太宗北返契丹。浩浩荡荡的队伍走到杀胡林(今河北栾城一带)时，耶律德光病逝。其远在契丹的母亲坚持“死要见尸”，但天气渐热，尸身不好保存，厨师只好用做菜的方法将耶律德光的尸身腌制了，送了回去。不久，他的皇位被长兄耶律倍之子耶律阮继承。

当时，耶律阮急于回契丹争夺皇位，冯道等人被留在镇州(今河北正定)。八月，后汉收复镇州，驱逐契丹守将，冯道等人也帮助安抚百姓，处理各种事务。回朝后，他成了后汉的宰相。

花见羞母子被杀人皆称后汉残暴

耶律德光北返时，让国舅萧翰留守汴梁。萧翰眼看局势不稳，也想逃回契丹。他担心自己走后，“京师无主，则众皆为乱”，就派使者到洛阳迎立李从益。

李从益是后唐明宗的幼子，一直由明宗的宠妃花见羞(即王淑妃)抚养。明宗去世时，李从益因年纪小，没有卷入皇子们的互相残杀，得以保全性命。公元936年，石敬瑭领着契丹大军攻进洛阳，后唐末帝率家人登楼自焚，花见羞带着他藏了起来，又躲过一难。

石敬瑭是明宗的女婿，对花见羞比较敬重。他虽灭了后唐，却让花见羞和李从益母子住在洛阳，主持后唐宗庙。后晋迁都汴梁时，花见羞母子随行。

现在，萧翰为了安抚人心，要在中原立一个傀儡皇帝，便选中了李从益。得知消息后，花见羞母子逃回洛阳，躲到明宗徽陵(在今孟津送庄)，仍被契丹使者截获，迎回汴梁。花见羞眼看着李从益被推上龙椅，不由得哭道：“我孤儿寡母为人所迫，走到今天这一步，就要大祸临头了！”

果然，萧翰走后不久，刘知远就杀奔汴梁。

李从益束手无策，想派人抵御，却没人听命。无奈，他只得闭城自守。花见羞见状说：“我们李家已经亡国，怎敢跟人争天下！”遂修书一封，派人去迎刘知远入城。然而，刘知远已知李从益曾想抵抗，派大将郭从义将花见羞母子杀掉。

临死前，花见羞悲怆地质问郭从义：“我母子何罪之有？何不留下我儿，让他每年寒食节去给明宗上坟？”周围的人无不泪下。这一年，花见羞42岁，李从益只有17岁。

刘知远定都汴梁后，于次年正月去世，在位时间只有一年。他为政比较残暴，如为了收集牛皮制作胄甲，曾颁布牛皮法，规定百姓家里死了牛，必须将牛皮交公。

一次，山西有20多户人家未按规定上交牛皮，当地官员也认为牛皮法不合理，不愿治他们的罪。刘知远大怒，要将这些百姓和官员一并处死。

冯道看不下去，据理力争，刘知远还算给他面子，最终将这些人释放。不过，此时的冯道，对朝廷的影响是有限的。

你方唱罢我登场冯宰相成“妄语人”

刘知远称帝后，他手下的很多人摇身一变，成了朝廷重臣。

这些人大多残暴、贪婪，令百姓苦不堪言。如苏逢吉原是刘知远的慕僚，一次，刘知远过生日，让他释放囚犯，“静狱”祈福，他却将囚犯全部处死。当上宰相后，苏逢吉旧习不改，宣布一人偷盗，本家和四邻、保人都要全族被斩，遭到同僚驳斥后，才不得不删去“全族”二字。

相比之下，副枢密使郭威更有头脑，是武夫悍将中的另类，最后成了后汉政权的“掘墓人”。

当时，在洛阳任西京留守的王守恩喜欢敛财，百姓上厕所、上街讨饭甚至死人出殡，都要交税，他还指使手下出去偷钱。一次，郭威从山西回来路过洛阳，王守恩坐着轿子出迎，郭威认为他有意怠慢，随即将他撤职。对这种事，朝廷也不过问。

公元948年初，刘知远因病去世，其子刘承祐继位，史称后汉隐帝。

19岁的隐帝根本压不住阵。顾命大臣苏逢吉、史弘肇、杨邠(bīn)、王章和郭威等把持朝政，又因政见不同，常在朝中大起干戈，争执不断。公元950年，隐帝忍无可忍，竟在金殿伏兵，将杨邠、史弘肇和王章三人一同杀死，“尽灭其族”。然后，隐帝又密谋除掉镇守邺都的郭威，并杀掉了郭威留在汴梁的一家老小。

郭威被激怒了，率兵杀回京师，隐帝在出逃途中被弑。事已至此，郭威以为群臣会拥戴自己称帝，不料宰相冯道等人并没有这个意思。

众人经过商议，推选刘知远的养子、武宁节度使(治所徐州)刘赟(yūn)为帝。郭威让冯道率百官前去迎接，冯道问：“您这是出自真心吗？我平生不曾妄语，您可别让我当‘妄语人’啊！”郭威指天发誓，冯道只得前去。

到了徐州，刘赟对冯道果然不疑，动身进京。一行人刚到宋州(今商丘)，郭威已在汴梁称帝，建立后周，并让冯道先回京师。冯道心里很不是滋味儿，去向刘赟辞行。刘赟说：“您是30年的老宰相了，我是相信您的人品才来的。”

幕僚贾贞等人想杀了冯道，刘赟拦下了，说：“算了，这又不是冯宰相的主意。”冯道走后，刘赟被幽禁，不久被杀。

冯道呢？他回去后，又成了后周的宰相。（洛阳晚报首席记者 张广英）