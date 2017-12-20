洛阳彩虹桥上垂钓忙 司机开车绕着走

在桥护栏外平台上钓鱼

通过桥面排水孔钓鱼

核心提示

“滨河北路彩虹桥桥面及护栏外侧，不少人围在一起垂钓，看上去很危险。”近日，读者刘先生拨打本报热线66778866反映。

昨日，《洛阳晚报》记者赶到现场，只见几名男子坐在彩虹桥机动车道两侧，将渔线丢进桥面排水孔内钓鱼，桥上车来车往，让人捏一把汗。记者了解到，这样做不仅危险，而且违规。业内人士提醒：冬季垂钓也危险，低温天落水更易危及生命，建议大家到地势平坦的河边垂钓。

现状

彩虹桥上，不少人扎堆“花样”垂钓

昨日上午9时许，记者来到滨河北路彩虹桥看到，在彩虹桥上、涧河两岸和洛河北岸，近百人挥竿垂钓。为了抢占有利地形，垂钓者玩起了各种“花样”。

●有人在机动车道上垂钓，过路司机小心翼翼

在滨河北路彩虹桥靠外的机动车道上，七八名男子将渔线丢进彩虹桥的排水孔内，坐在旁边的马扎或塑料桶上，眼睛紧盯着渔线，不少人站在他们身边围观。

几分钟过去了，其中一名垂钓者的渔线动了起来，他赶紧一点点拉起渔线，从排水孔里拽出一尾五六厘米长的鲤鱼。

此时，在桥面机动车道上，车来车往。“开车通过彩虹桥时得小心翼翼，怕碰到钓鱼的人和他们的渔具，发生纠纷。”司机李先生坦言。

一名60多岁的垂钓者说，他们担心被汽车撞到，因此在“垂钓区域”两端摆放了几辆电动车，提醒机动车避让。

●有人翻过彩虹桥的护栏，坐在不到1米宽的平台上垂钓

记者看到，还有十几人翻过彩虹桥的护栏，坐在护栏外侧不到1米宽的水泥平台上垂钓。一名垂钓者站起来，身体前倾着向涧河里甩渔钩，脚尖离平台边缘不足半米。

“这里是河道交汇处，鱼比较多。”垂钓者杜师傅告诉记者，他早上7时就来这里钓鱼了，如果来晚，就抢不住好位置了。

●“水深危险，禁止靠近”警示语旁，垂钓者扎堆

彩虹桥位于涧河和洛河的交汇处，也处于中州渠进水口处。河水经闸口流入中州渠后，水流随之变得湍急。记者看到，虽然闸口墙壁上写有“水深危险，禁止靠近”的警示语，但是在该警示语北侧，仍有十几名垂钓者。

●4名男子乘坐一条观光船，每人手持一根渔竿

在彩虹桥北侧的涧河里，有一条观光船在河面上漂着，4名中年男子坐在船上，每人手持一根渔竿。一阵风从河面上刮过，观光船随之在水中打转。

坐在小船上钓鱼

规定

禁止占用城市道路(含桥梁)垂钓及驾船入河垂钓

记者在采访中发现，不少垂钓者不分时间、方式，在洛河沿岸任性垂钓。根据相关规定，我市不仅对垂钓时间有限制，还对垂钓区域有限制。

《洛阳市城区河流垂钓管理规定》要求，不得在晚上9时至次日早晨6时垂钓，不得使用联体钩、串挂钩等方法垂钓，不得下网捕捞。此外，禁止在禁钓区、禁钓期内垂钓，禁止占用城市道路(含桥梁)垂钓及驾船入河垂钓。

如果有人占用城市道路(含桥梁)垂钓，由公安机关交通管理机构给予警告或者对其处以5元以上50元以下罚款。

记者从市渔政站了解到，城区河流包括洛河、伊河、瀍河、涧河流经我市城市区的部分，市民可以在这些河流进行垂钓活动，但是城市道路及桥梁是禁止垂钓的，如洛阳桥、牡丹桥、王城大桥、滨河北路彩虹桥等，驾船入河垂钓也是被禁止的。

“目前，我们对违反规定的垂钓者主要采取劝阻的方法，提醒他们到可以垂钓的区域钓鱼。”市渔政站站长熊元超说，他们已经发现滨河北路彩虹桥桥面及护栏外侧有市民垂钓这一情况，将定期安排工作人员前往该区域进行管理，预防因垂钓引发安全事故。

提醒

冬季垂钓和夏季垂钓一样危险，低温天落水更易危及生命

站在彩虹桥上看别人垂钓的赵先生，钓龄有20多年了。他说，这几年，总有垂钓者从彩虹桥或河岸上落水。

昨日，记者从市神龙水上义务搜救队获悉，今年以来，洛河沿岸已发生5起垂钓溺亡事故，彩虹桥则是事故高发地之一。

“不少垂钓者被困与夏季汛期河水突然上涨有关，但是冬季垂钓和夏季垂钓一样危险。”市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，眼下河水温度低至2℃到3℃，垂钓者一旦落水，身体丧失过多热量后体温会逐渐降低，如果情况严重，10分钟左右就会有生命危险。

杨红山说，垂钓者在彩虹桥护栏外侧钓鱼，久坐、久蹲之后起身站立时可能头晕，有意外坠河的危险。此外，如果垂钓者钓到大鱼，大鱼不仅会拖走渔竿，而且有可能把垂钓者拖下水。

“如果市民喜欢垂钓，我们建议大家到地势平坦的河边。安全第一，必须注意！”杨红山说。（洛阳晚报记者 余子愚/文 李卫超/图）