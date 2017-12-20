这一年，在微信里您最想撤回哪句话？

又至岁末，回首即将过去的2017年，您是否感慨万千？

我们常说：“说出去的话，泼出去的水。”但在微信中，聊天有撤回功能，撤回的那句话，也许是气头上的话，也许有不恰当的用词。在2017年，您对家人、爱人、朋友、同事、领导等最想撤回的一句话是什么？这句话背后有着怎样的故事？

我们先来看看他们的故事吧。

@薇冰女 初中教师35岁

我最想撤回的话，是今年6月在微信上发给妈妈的一句话。

当时我跟我前夫刚办理了离婚手续，还没告诉身边的人，我的心里很压抑。

一天中午，妈妈发微信问我吃饭了没，我没好气地给她回了一条语音：“一天到晚就知道问这些，没话说了是吗？”妈妈没有回复我，此后的一周我也没联系妈妈。等我再见到她时，她已躺在病床上了，4个月后，她永远地离开了我。

回头想想，她给我发微信的时候，正是她病重的时候。我很后悔，我想撤回这句话，温柔地跟妈妈说：“妈，我还没吃，你吃了吗？我带你出去吃好吃的吧。”

可我永远没有机会了，希望大家无论何时，都不要对最亲的人恶言相向。

@香草摇摇乐男 淘宝店主26岁

前段时间，我和女朋友分手了，有一件事让我懊悔至今。

今年“双11”期间我特别忙，每天都要工作到凌晨两三点。我和女朋友在一起3年了，她对我很好，每天不管我多晚下班，她都会等着我，给我做夜宵。有天晚上，她给我发了微信和夜宵的照片，是一碗番茄鸡蛋面。那天我不知道是怎么了，看到照片后一下子很火，工作上的怨气都莫名其妙地涌了上来，我给她发了句：“天天都是番茄鸡蛋面，现在看到就反胃！”

后来我们分手了，也许分手的原因不是因为某一件事，但是我那天说出的那句话，让我很自责。如果有机会重来，我会撤回，哪怕只简单地回说一句：“你辛苦了。”（洛阳晚报记者 王若馨）