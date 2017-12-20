老人患病导致精神垮塌 家人能做些什么？看专家解答

雅琦 绘图

“唉，当我知道老人轻生是因为患癌，对生活失去信心后，我心里特别难受。”昨日，27岁的小伙儿高龙星回忆起下河救起轻生老人的事儿，一声叹息。

23日中午，高龙星发现西苑桥下有人轻生，他二话没说下河把人救起，而后穿着湿衣服离开。他的举动感动了在场的民警和围观市民。目前，老人就医后生命体征平稳。

如何照看好因病而精神垮塌的老人，让他们重拾生的希望？记者就此采访了相关专家。

上班途中见人入水轻生，他二话没说下河救人

23日12时58分，古城派出所接到一名男子报警，“西苑桥下有人跳河”。民警迅速赶到西苑桥南头的洛河河岸。“我们到场看到一位全身湿透的老太太坐在岸边，多名围观市民你一言我一语地劝老人可不敢再做傻事。”民警说，他们在现场再次联系报警人后，一名上身没穿外套、裤子湿透、光着双脚的小伙儿从人群中走了出来。

民警了解到小伙儿叫高龙星，今年27岁，家在洛龙区龙腾小区，是他下水把老人救了上来。昨日，高龙星告诉记者，事发时，他步行从西苑桥南去涧西上班，忽然看到桥下的河里有一个人。

“那人在距离河岸十几米远的水里，看起来非常危险，我赶紧往桥下跑，途中拨打了110。”高龙星说，跑到岸边，他脱下外套和鞋子就蹚水往河心走，用了四五分钟把水中的老人拉到了岸边。

随后，民警和120急救人员相继赶到，高龙星看老人意识清醒，便穿着湿漉漉的裤子离开了。

被救老人坐在岸边一言不发，其家人道出其中隐情

“开始被救老人坐在岸边一直不说话，我们只得随120急救人员先把她送到医院做检查。”民警说，在医院，他们数次劝说老人后，才知道了其家人的信息。随后，老人的家人很快赶到了医院。

民警从老人的儿子口中得知，老人今年82岁，罹患胰腺癌，他们推测老人因无法接受患病事实，才做出了轻生举动。

“当晚，老人的家人打电话联系我表示感谢。我在知道老人因得了癌症而轻生的那一刻，心像被狠狠地刺了一下。”高龙星说。

昨日，记者联系老人的家人，老人的家人对高龙星救人的举动表示感谢，也感谢大家的关心，但暂不愿接受采访。

帮患者保持良好心态，心理疏导也很重要

“从医学角度分析，这位老人患的疾病给她的身心造成了巨大伤痛，胰腺癌患者多会放射性腹痛、背痛，严重时这种疼痛让人难以忍受。”洛阳东方医院肿瘤综合治疗中心主任方学辉说，虽然疼痛与癌症的分期本身没有必然关系，但一些未接受正规治疗的患者多会以“疼痛程度”来衡量癌症的分期，疼狠了，就自认为是癌症晚期，这会导致患者做出一些轻生举动。

在国家二级心理咨询师沈会芝看来，患癌老人离家出走或做出轻生举动，初衷多是怕子女花钱给自己治病，给子女添负担，“不得已”而放弃生命。

方学辉在接触癌症患者时，不会直接与患者谈治疗方案，而是通过一些轻松的谈话，从侧面了解患者的心理状态、家庭经济情况、子女家庭情况等。

“只有全面了解患者的心理状况才能做出有针对性的药物治疗方案。”方学辉说，一般来说，患者的心理负担非常重，患者家人也要掌握患者的心理变化，做好疏导。同时，患者家人要做好陪护，帮患者保持良好心态，让患者感受到来自家人的温暖，坚信家人是他们在抗癌道路上的坚强后盾。

“心理疏导或比药物治疗更重要。”方学辉和沈会芝对此有着相同的看法。

方学辉特别提醒，患者家人在照顾患者的同时，要细心观察他们的行为、表情、神态、眼神、体态姿势等非语言行为，及时关注患者是否有异常举动。若患者说出例如“你们走吧，我没事”“我想一个人走走”等话语，这时要特别留意，因为这可能是患者在故意找借口支开家人。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏）