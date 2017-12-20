洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

知错认错，才能不再错
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:19

　　认错难，难在无法跨过自己的心理与情绪，但不认错只会带来更多的否定与指责。因此，犯错后第一时间接受错误、承认错误，才是“性价比”最高的解决方式。

　　一对夫妻逛街时，发现在一辆电动四轮车内，一个1岁左右的宝宝被安全带“绑”在座位上哇哇大哭。由于找不到孩子的父母，夫妻俩拨打电话报警，并守着宝宝40多分钟，直到一名女子出现，开车带着宝宝离开，其间该女子并未对市民的善意劝告做出回应。

　　把宝宝独自留在车里的危险，这名妈妈估计清楚，看着哇哇大哭的宝宝，想必也觉得自己错了，但当别人指出错误时，她不是认错，表示谢意，而是匆匆离去。

　　知错未必会认错。在生活中，类似的事儿并不少。上班迟到了，不是及时认错，而是找客观原因：公交车晚点，交通堵塞。工作出了问题，不是承认错误，而是诉苦：为了完成工作，好几天没睡好觉……

　　“人非圣贤孰能无过”，这话谁都懂，可知错又能认错的人并不多。在很多人看来，犯错很丢人。犯了错，被发现，被“揪”出来“示众”，更丢人。心理学家发现，面对他人的质疑或否定，很多人即便意识到了错误，也总要辩解几句，因为这样可以减轻自己的负罪感。而且，认错带来的是自我否定，往往比犯错本身更让人痛苦。只有不认错，才能维护自尊，保全面子，减轻负罪感。

　　也正因此，面对错误，人们总是千方百计为自己开脱，绞尽脑汁为自己找借口。也许说的人只不过是提一点建议，听的人就“炸毛”了，“死要面子不认错”，甚至不惜与他人“针尖对麦芒”，没有惭愧，没有抱歉。

　　认错难，难在无法跨过自己的心理与情绪，但不认错只会带来更多的否定与指责。因此，犯错后第一时间接受错误、承认错误，才是“性价比”最高的解决方式。犯错后，只有知错，勇于认错，及时改错，才会不再错。换一个角度看，每一个错误都是一块砖，铺平了前行的路，可以让我们走得更稳、更远。另外，了解人为什么不认错后，我们在质疑他人时，就会采取一种更温和、更易让人接受的方式，去指出错误，这样更有利于事情的解决。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]扁桃体反复发炎，伤口久治不愈！因为它？
  • ·[健康]男子半年没摘隐形眼镜 以为“半年抛”不用摘
    		•
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
    洛阳大妈远赴柬埔寨跳广场舞
        一群中国大妈走出国门，在柬埔寨领着当地人跳起了广场舞。这群中国大妈的领头人是洛阳人苏建芳。
  • ·离婚不离家,我像一根卑微的藤蔓
  • ·走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
  • ·60后夫妇 自驾游美国
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 关于2018年元旦放假安排的通知
  • 洛阳“市民之家”具备进驻条件 明年3...
  • 隋唐洛阳城“两坊一街”道路保护展示...
  • 洛阳市民走进地铁建设现场 来看看他们...
  • 洛阳新增三家4A级旅游景区
  • 创新发展 步履铿锵——2017年洛阳经济...
  • 洛阳一的哥喝醉了坐车里睡觉 被民警叫...
  • 车主注意！年底请及时对车辆检测评级 ...
  • 宜阳县洛河南岸的“一场两馆”项目正...
    		•
    百姓呼声
    户口在南阳，能参加洛阳居民医疗保险吗
    新农合和城镇居民合并后用不用换卡？不需要
    精彩图片
    洛阳文物亮相波兰 系河...
    一周图片精选 览尽洛城...
    孟津采藕人：每天冰水...
    西工区黎明小学：戏曲...
    精彩热帖

    隋唐梅花开

    洛阳的冬天那么蓝

    走进雅文虎山温泉

    瀍河龙锦嘉园垃圾成堆
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605