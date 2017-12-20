知错认错，才能不再错

认错难，难在无法跨过自己的心理与情绪，但不认错只会带来更多的否定与指责。因此，犯错后第一时间接受错误、承认错误，才是“性价比”最高的解决方式。

一对夫妻逛街时，发现在一辆电动四轮车内，一个1岁左右的宝宝被安全带“绑”在座位上哇哇大哭。由于找不到孩子的父母，夫妻俩拨打电话报警，并守着宝宝40多分钟，直到一名女子出现，开车带着宝宝离开，其间该女子并未对市民的善意劝告做出回应。

把宝宝独自留在车里的危险，这名妈妈估计清楚，看着哇哇大哭的宝宝，想必也觉得自己错了，但当别人指出错误时，她不是认错，表示谢意，而是匆匆离去。

知错未必会认错。在生活中，类似的事儿并不少。上班迟到了，不是及时认错，而是找客观原因：公交车晚点，交通堵塞。工作出了问题，不是承认错误，而是诉苦：为了完成工作，好几天没睡好觉……

“人非圣贤孰能无过”，这话谁都懂，可知错又能认错的人并不多。在很多人看来，犯错很丢人。犯了错，被发现，被“揪”出来“示众”，更丢人。心理学家发现，面对他人的质疑或否定，很多人即便意识到了错误，也总要辩解几句，因为这样可以减轻自己的负罪感。而且，认错带来的是自我否定，往往比犯错本身更让人痛苦。只有不认错，才能维护自尊，保全面子，减轻负罪感。

也正因此，面对错误，人们总是千方百计为自己开脱，绞尽脑汁为自己找借口。也许说的人只不过是提一点建议，听的人就“炸毛”了，“死要面子不认错”，甚至不惜与他人“针尖对麦芒”，没有惭愧，没有抱歉。

认错难，难在无法跨过自己的心理与情绪，但不认错只会带来更多的否定与指责。因此，犯错后第一时间接受错误、承认错误，才是“性价比”最高的解决方式。犯错后，只有知错，勇于认错，及时改错，才会不再错。换一个角度看，每一个错误都是一块砖，铺平了前行的路，可以让我们走得更稳、更远。另外，了解人为什么不认错后，我们在质疑他人时，就会采取一种更温和、更易让人接受的方式，去指出错误，这样更有利于事情的解决。（新闻观察员 洛谭）