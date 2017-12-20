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洛阳多部门设置欠薪黑名单 典型案件“公开亮相”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:02

　　欠着农民工朋友工资的企业，该结赶紧结，当心把你拉入黑名单。昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获悉，自即日起至2018年春节前，市人社局、市发改委、市公安局等十二部门，将在全市范围内联合开展农民工工资支付情况专项检查，对查处的典型欠薪案件将依据有关规定向社会集中公布。

　　此次专项检查，以工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，主要检查用人单位按时足额支付农民工工资情况、遵守最低工资规定情况；用人单位与农民工签订劳动合同情况；在建工程建设项目实行工资保证金、农民工实名制管理、农民工工资专用账户等制度措施的情况；欠薪案件查处情况和依法打击拒不支付劳动报酬犯罪情况；对欠薪违法行为实施信用惩戒情况。

　　市人社局有关负责人表示，通过开展专项检查，要确保治欠保支工作取得明显成效，实现春节前欠薪案件和涉及农民工人数明显下降。其中，地方政府投资工程项目因拖欠工程款导致欠薪的，要在2017年年底前优先全部清偿，切实维护广大农民工的工资报酬权益。

　　根据相关通知要求，对克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬，或因欠薪违法行为引发群体性事件或极端事件，符合拖欠农民工工资黑名单管理暂行办法规定情形的，要依规列入拖欠农民工工资黑名单，并按规定对其实行联合惩戒，使欠薪企业“一处违法、处处受限”；对专项检查期间查处的典型欠薪案件，将依据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》向社会集中公布。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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