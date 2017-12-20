“洛阳老人寻找54年前牺牲哥哥的安葬处”续：战友提供关键信息

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昨日，本报以《他想找54年前牺牲的哥哥的安葬处》为题，关注了家住老城区的王珂老人找54年前牺牲在信阳的哥哥王延升的安葬处一事。昨日上午，有读者打来电话提供信息，而和本报联动寻人的《信阳晚报》，也有重要线索传来。

1 哥哥的两位战友提供重要信息

昨日上午，本报热线66778866接到两位老人的电话。他们都是同年和王延升入伍的战友，而且王延升牺牲的时候他们都在场。两位老人还原了50多年前王延升烈士牺牲时的一幕。

73岁的寇顺才老人告诉我们，他和王延升都是1962年入伍的，他们那一批从洛阳去的有20多人。当时王延升牺牲的时候他就在现场。那是在靶场，当时他正在看弹药，看到王延升被误伤后掉入水沟。连长让寇顺才赶紧回去报信，由别的战友送王延升去医院就医。

72岁的赵老先生也给我们打来电话，他的回忆让当年的细节丰富起来——他和王延升在一个连队，当时王延升受伤时他也在场。出事后，他和另外三个战友通过铁路轧道车，把王延升送到了驻马店的中国人民解放军第159医院。

2 烈士可能安葬在了当年就医的医院附近

赵老先生说，到医院后，医生说王延升已经牺牲了。后来，王延升就被安葬在了医院旁边的一座教堂附近，当时并没有竖立墓碑。而且，那时候不仅王延升，其他一些牺牲的军人有的也埋在了那里。

至于后来民政部门给烈士家人的烈士证上写上“信阳明岗烈士陵园”的情况，赵先生推测，信阳没有明岗，只有明港镇，这可能是笔误。他认为，王延升牺牲后可能一直都埋在159医院附近。至于后来有没有再移葬，可以到159医院附近问问，也许有线索。

昨日，记者将两位老人提供的上述信息告诉了王珂。王珂非常激动，他说自己的父母已经去世多年，有些信息已经模糊。

他记得父亲当年说过，王延升牺牲后，父亲去信阳看过，但当年他还很小，父亲没有说具体的地方。现在终于有了线索，他会告诉其他的兄弟姊妹，让大家一起去寻找。

3 信阳明港镇“光荣院”里安葬有烈士

昨日，《信阳晚报》记者周涛也带来了一条重要线索。

周涛说，此前，他从当地民政部门了解到，现在明港镇确实没有烈士陵园，但他后来接到了一位读者冯保军的电话，得知了有关烈士陵园的信息。

冯保军今年59岁，是明港镇人。据他回忆，在他小时候，他记得老师曾经带他们去当地一个叫“光荣院”的地方扫过墓。老师当时还告诉他们，这里安葬有烈士，但时间久远，“光荣院”到底是不是烈士陵园，他已经记得不太清楚。

周涛说，冯保军说原来的“光荣院”所在地现在是一座敬老院，他打算去现场亲眼看看，再问下当地的老人们，看能不能了解到更多信息。

王延升烈士当年究竟安葬在了哪里？是明港镇的“光荣院”？还是驻马店的159医院附近？我们会继续关注。大家如果有关于王延升烈士的信息，请拨打本报热线电话66778866和我们联系。（洛阳晚报记者 李砺瑾）