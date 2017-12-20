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洛阳一男子见交警立马倒车 原因竟是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:04

　　交警用“小红棒”检查司机是否酒驾

　　24日晚，市交警部门在城市区开展夜间交通违法行为专项整治行动，共查处酒驾、醉驾等各类交通违法行为196例。当晚，《洛阳晚报》记者跟随高新交巡大队民警，在涧西区南昌路与周山路交叉口蹲点。

　　夜查时，民警一方面观察车辆是否有套牌、不按规定悬挂号牌等违法嫌疑，一方面用快速酒精检测仪筛查驾驶员是否喝酒。

　　快速酒精检测仪俗称“小红棒”，具有自动吸气功能。民警只要握着“小红棒”，在距驾驶员10厘米范围内，或把它伸进车窗内，就能检测出空气中是否有酒精，即使驾驶员不吹气，也不会漏掉酒驾者。

　　当日20时许，“小红棒”在一辆黑色奥迪轿车中发现有酒气，民警立即将车主张某带至路边，用呼出气体酒精含量检测仪对其进行进一步检测。结果显示，张某血液中的酒精含量为每100毫升7毫克，尚未达到每100毫升20毫克的酒驾标准。最终，他接受了民警的批评教育，请代驾司机来把车开走。

　　21时许，一辆黑色轿车由东往西驶来。当民警注意到这辆车时，驾驶人突然加速倒车，结果砰的一声撞上后面的一辆白色轿车。民警立即赶了过去，将黑色轿车驾驶员控制。经酒精测试，驾驶人石某血液中的酒精含量为每100毫升97毫克，属于醉驾。

　　据石某交代，当晚他喝了约4两白酒，因为家离得比较近，就冒险开车。当他行至路口看到交警在查车时，立马慌了，准备调头逃离，不料在倒车过程中撞上了后车。

　　目前，石某已做过抽血检验，待结果出来后，将接受进一步处理。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 姜东/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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