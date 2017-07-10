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洛阳地铁盾构机今天始发！这个路口明起恢复通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:03

　　安居路与中州路交叉口沥青已基本铺设完毕

　　今天，地铁1号线首台“牡丹一号”盾构机将在史家湾站始发，我市地铁建设迈出关键一步。随着地铁工程的推进，从明天起，安居路与中州路交叉口将恢复通行。

　　史家湾站位于中州路与安居路交叉口处，车站主体呈东西向设置。从2016年12月16日开始，中州路与安居路交叉口东西260米、南北34米范围内全部封闭进行地下车站施工。根据计划工期，整体施工将持续两年，也就意味着该路段将封闭两年时间。

　　随着九都路东延工程与安居路“牵手”，洛阳市客运东站运力的加强，安居路的通行意义进一步提升。为了方便市民出行，市轨道公司经过工程可行性研究，决定在地下开挖完成、史家湾站盖板加盖完工后，将围挡区内中州路与安居路交叉口区域放行。

　　昨天，记者在施工现场看到，原封闭开挖区域沥青已基本铺设完毕。现场施工人员介绍，该路口将于明天正式恢复通行，届时，滨河北路、九都东路、中州路等道路间的区域联系将更紧密。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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